رابط وكيفية التسجيل فى برنامج التشغيل الوطنى الاردنى 2022 ستين الف وظيفة

يبحث الكثير من أبناء المملكة الأردنية الهاشمية عن كيفية التسجيل في برنامج التشغيل الوطني الاردني. وتزداد عمليات البحث عن رابط وطريقة التسجيل فى هذ البرنامج. ومن الجدير بالذكر أن وزير العمل الأردني السيد نايف استيتية قد أعلن عن انطلاق البرنامج الوطني للتشغيل خلال الفترة الحالية ابتداء من يوم 3-4-2022 ويستمر لمدة شهر. حيث انه سوف حصر حجم العمالة الاردنية الراغبة فى العمل.

البرنامج الوطني للتشغيل الاردنى 2022

من الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء الاردنى الدكتور بشر الخصاونة. عن انطلاق البرنامج الوطني للتشغيل. ويستهدف البرنامج تشغيل نحو 60 ألف من أبناء المملكة .حيث يوفر البرنامج ستون ألف فرصة للعمل. وأكد وزير العمل أن البرنامج هو أحد أهم الالتزامات الحكومية ضمن خطة الحكومة الاقتصادية للاعوام من 2021 حتى 2023.وقد اوضح ان الحكومة رصدت مبلغ 80 مليون دينار فى الموازنة العامة للدولة لهذا العام لإطلاق وتنفيذ برنامج التشغيل الوطنى.قد أوضح الخصاونة خلال مؤتمر صحفي أن البرنامج يستهدف توفير فرص تشغيلية سريعة وباقل وقت ممكن وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على خلق وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة. وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر من الحكومة لأجور العاملين وذلك بقيمة مائة وخمسون دينار شهريا تتحملها الحكومة لمدة ستة شهور. بشرط إبرام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل لمدة سنة على الأقل. كما اوضح الى ان البرنامج متاح لمن يرغب فى التقديم عليها من ذوى الاعاقة.

أهداف برنامج التشغيل الوطنى

يستهدف البرنامج توفير أكثر من ستون ألف فرصة عمل للاردنيين والاردنيات فى مؤسسات القطاع الخاص.

ايضا التدريب والتشغيل والمساعدة لنحو ستين ألف شاب وشابة من الاردن فى كافة مؤسسات القطاع الخاص والانشطة الاقتصادية.

كذلك تحفيز المنتفعين القادرين على العمل من صندوق المعونة الوطنية على الدخول إلى سوق العمل. وذلك دون التأثير على المعونة التى تصرف لهم.

إلزام الشركات بدفع الحد الأدنى للأجور وهو مايقدر بنحو 260 دينار بجانب ما تقدمه الحكومة من دعم.

تحفيز القطاع الخاص على تشغيل الاردنيين والاردنيات الباحثين عن عمل فى جميع القطاعات.

شروط التسجيل في برنامج التشغيل الوطني

أن يكون المتقدم او المتقدمة أردني الجنسية.

كذلك تكون اعمار المتقدمين ما بين 18 عام و40 عام عند التسجيل.

كيفية التسجيل فى برنامج التشغيل الوطنى