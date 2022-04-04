التقديم بوظائف أمانة منطقة المدينة المنورة بمنصة جدارة 1443

وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة، فقد أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن بدء التقديم في وظائفها الخالية الجديدة، ويتم التقديم وتلقي طلبات التقديم على عدد 34 وظيفة خالية متاحة للتقديم، وقد كشفت الأمانة على المراتب المطلوبة للتقديم على أنها سوف تكون على الدرجات التالية (المرتبة الخامسة، المرتبة السادسة، المرتبطة السابعة) على أن يتم في العمل من خلال بعض البلديات التابعة لها علماً بأن الوظائف مشمولة وفق لائحة الوظائف الإدارية والهندسية والفنية، ويتم التقديم إلكترونيا من خلال منصة جدارة الإلكترونية، لذا سوف نوضح لكم آلية التقديم في وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة.

وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة

وضحت الأمانة عن المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها، وجاءت الوظائف المطلوبة من جانبها على النحو التالي:

مطلوب مهندسين تخطيط.

مطلوب مهندسين مدني مساعد.

مطلوب فنيين زراعيين.

مطلوب رسام معماري.

مطلوب مراقبين إنشاءات.

مطلوب مساح.

مهندسين معماريين.

مطلوب مهندسين مدني.

مطلوب مهندس حاسب آلي.

مطلوب مهندس كهربائي.

مطلوب باحث قضايا.

شروط التقديم بوظائف أمانة المدنية المنورة

يتم التقديم في الوظائف الخالية وفق بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها حتي يتم قبول التقديم، وجاءت الشروط كالتالي:

يستطيع جميع الخريجون والخريجات من الدرجات العلمية بداية من عام 2018 وما بعدها التقديم بتخصصات الوظائف المناسبة لكل شخص.

سوف يتم ترشيح الأعلى معدل من 50% فأعلى وفي حالات التساوي سوف يتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

سوف يتم ترشيح الشخص الحاصل على الأعلى نقاط خلال المقابلة الشخصية وفي حالة التساوي سوف يتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

يجب حصول جميع المتقدمين على اختبار القدرة المعرفية.

يتطلب توافر القرار الخاص بالمعادلة من وزارة التعليم لمن حصل على درجته العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

كافة تتطلب الوظائف إجراء مقابلة شخصية وسوف تتم عملية مطابقة البيانات خلال المقابلات الشخصية التي تجري لكل متقدم.

سوف تقوم الأمانة بالترشيح النهائي بعد أن يتم الانتهاء من مطابقة كافة البيانات والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم بالوظائف الشاغرة بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي: منصة جدارة، وذلك لجميع التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الهيئة على أن يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بكل متقدم من خلال نموذج التقديم الخاص بالوظيفة.