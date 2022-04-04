التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء لعدد من التخصصات في شركة معارف للتعليم 1443

التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء فى كافة التخصصات التسجيل في شركة معارف للتعليم 1443 وقد أعلنت شركة معارف للتعليم عن توافر فرص عمل شاغرة للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء للتقديم على وظائف معارف للتعليم فى المنطقة الشرقية وفق شروط وظائف التعليم فى شركة معارف التعليمية وتم الإعلان عن التقديم على عدد من التخصصات التعليمية المطلوبة للوظائف التعليمية المعلن عنها من قبل معارف للتعليم maarif education.

ما هي شركة معارف للتعليم

هي مؤسسة تعليمية تأسست عام 1970 ميلاديا 1391 هجريا وتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم السعودية وقامت بإطلاق العديد من المدارس العالمية عام 1399 وتقدم خدمات فى جميع مناطق المملكة وتعمل على تقديم التدريب التعليمي لآلاف الاسر وتقدم خدماتها التعليمية لكافة المراحل الدراسية وتحتوي الشركة على العديد من المدارس الدولية التابعة لها مثل:

أولا مدارس المنارات.

ثم مدارس الفيصلية الإسلامية.

كذلك مدارس نور الإسلام.

أيضا مدارس جرين هيلز العالمية.

التخصصات التعليمية المطلوبة فى شركة معارف للتعليم

أولا تخصص معلمين لغة عربية.

ثم تخصص معلمين تربية إسلامية.

كذلك تخصصات معلمين اجتماعيات.

أيضا تخصص تربية فنية.

ثم تخصص تربية بدنية.

وكذلك تخصص مهارات الحياة.

شروط التقديم على وظائف المعلمين فى معارف للتعليم

أولا يشترط الخبرة للتخصصات التربوية والتي يجب ان لا تقل عن سنة خبرة.

كذلك يتشرط فى المتقدمين اجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

يتم ارسال سيرة ذاتية ويجب ان تكون بصيغة بي دي اف.

كذلك يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أيضا يحب ان يكون المتقدم تفرغ تماماً لأداء مهام الوظيفة.

ثم يجب ان يتناسب المؤهل العلمي مع التخصص المطلوب.

طريقة التقديم فى الوظائف التعليمية فى شركة معارف للتعليم

يجب تجهيز سيرة ذاتية مميزة تحتوي على كافة التفاصيل بالإضافة الى صورة المتقدم والمتقدمات.

كذلك يتم ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي ” [email protected]”.

أيضا يجب ان تكون السيرة الذاتية بصيغة pdf.

ثم يجب ان يحتوى البريد الالكتروني على ” الاسم – التخصص – المنطقة”.

مزايا الوظائف التعليمية فى شركة معارف للتعليم والتدريب