بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid نتائج التقديم على القوات المسلحة القبول الموحد 1443

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل دخول بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid 1443 للتقديم على الوظائف العسكرية المعلن عنها عبر بوابة وزارة الدفاع للتجنيد الموحد الإلكترونية، حيث أعلنت الوزارة عن موعد إتاحة التقديم للرجال والنساء على التجنيد الموحد للعام 1443هـ الجاري، وذلك للتعيين على الرتب التالية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب) بعدد من القطاعات العسكرية للقوات المسلحة السعودية، ومن خلال ثقفني نوفر شروط تقديم وزارة الدفاع 1443، ورابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة الرسمي للتسجيل في الوظائف العسكرية فور حلول الموعد المحدد لفتح باب التسجيل، وطريقة التقديم على وزارة الدفاع 1443 الدفعة الثانية كما تم الإعلان من جانب الإدارة المركزية للقبول والتجنيد.

بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية أو وظائف القوات المسلحة السعودية للرجال والنساء الراغبين والراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع السعودية ممن تتوافر لديهم/لديهن شروط شغل الوظيفة المتقدم عليها.

حيث من المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات التقديم على التجنيد الموحد وزارة الدفاع للجنسين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ العاشر من شهر أبريل لعام 2022م الموافق لتاريخ التاسع من شهر رمضان 1443هـ، فمن ينطبق عليه شروط التقديم في وزارة الدفاع سواء رجال أو نساء، فيمكن التقديم مباشرةً من خلال تسجيل دخول بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة.

وسيتم تعيين المقبولين والمقبولات بعد اجتياز المقابلة الشخصية وكافة إجراءات القبول واختباراته على الرتب التالية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب)، وتوفر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة شروط التقديم على وزارة الدفاع للرجال والنساء لمن يرغب في الحصول على الشروط، كما يمكنكم التعرف عليها من خلال المقال، ويمكن الحصول أيضاً على رابط التسجيل في وزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط التالي:

بوابة وزارة الدفاع القبول والتجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa).

موعد فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع 1443

حددت الإدارة العامة للقبول والتجنيد التابعة لوزارة الدفاع موعد بدء التسجيل في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها بشكل رسمي عبر موقع الإدارة العامة للتجنيد الإلكتروني، حيث من المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع خلال شهر رمضان المبارك بمشيئة الله تعالى، ويمكنكم التعرف على موعد فتح بوابة القبول للفترة القادمة لشغل الوظائف العسكرية 1443 للجنسين رجال ونساء من خلال التالي:

تستقبل بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة طلبات التقديم على وزارة الدفاع للرجال والنساء اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 10 أبريل 2022م الموافق لتاريخ 9 رمضان 1443هـ.

وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل أن من سيتم قبوله في الوظائف العسكرية المعلن عنها سيتم تعيينه على الرتب التالية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب)، وذلك وفق المؤهل الحاصل عليه والوظيفة المتقدم عليها المناسبة لشهادته الدراسية.

رابط التقديم على وزارة الدفاع 1443

سيتم فتح بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة في الموعد المشار إليه للتقديم على الوظائف العسكرية المتاحة لدى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، فمن يرغب في الحصول على رابط التسجيل وتعبئة النموذج الأولي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية.



شروط تقديم وزارة الدفاع بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid

قبل البدء في تسجيل وزارة الدفاع عبر موقع التجنيد الموحد للإدارة العامة للقبول بالقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية يجب أن يتم قراءة شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع بعناية للتعرف على مدى مطابقة الشروط مع الراغب في التسجيل في وظائف وزارة الدفاع العسكرية، حيث يجب أن يكون المتقدم متوفراً به التالي:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من هذا الشرط من كانت نشأته مع والده أثناء خدمة المملكة بخارجها. يتوفر لدى المتقدم حسن السمعة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. لا يقل العمر عن 18 عاماً، ولا يزيد العمر عن الشرط الخاص بالوظيفة. ألا يكون المتقدم موظفاً بأي جهة حكومية. أن يتوفر بالفرد الفني المؤهلات المحددة باللائحة التنفيذية. الحصول على المؤهلات العملية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها. يجب ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. ضرورة تناسب الطول مع الوزن، وألا يقل الطول عن 160سم. لا يكون قد سبق فصله من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الخاص باللياقة البدنية واختبار التخصص وتوفر اللياقة الطبية. أن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط المحددة، ويتم التقديم من خلال بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid الرسمية.

كيفية التقديم على وزارة الدفاع التجنيد نساء ورجال

يجب على كافة الراغبين والراغبات في تقديم وزارة الدفاع السعودية قراءة شروط وزارة الدفاع نساء ورجال جيداً لمعرفة مدى مطابقة الوظائف المعلن عنها عبر بوابة التجنيد وزارة الدفاع مع المؤهلات الحاصل عليها المتقدم/ة، كما تتيح بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية إمكانية تعديل البيانات المسجلة قبل انتهاء فترة التسجيل من خلال حذف الوظائف والرجوع للبيانات والتعديل عليها.

ويجب العلم أنه سوف يتم استبعاد المتقدم/المتقدمة عند وجود اختلاف أو عدم تطابق في البيانات التالية (تاريخ الميلاد – نسبة أو معدل الشهادة – سنة التخرج) المسجلة عبر بوابة القبول والتجنيد الإلكترونية مع الوثائق، ويمكنكم التعرف على خطوات التقديم على وزارة الدفاع 1443 من خلال الفيديو التالي:

شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع نساء 1443

في حال رغبة إحدى المواطنات بالمملكة العربية السعودية في تقديم وزارة الدفاع نساء 1443 المعلن عنها بشكل رسمي من جانب الوزارة، فيجب بداية التعرف على شروط وزارة الدفاع الواجب توافرها لدى المتقدمة، حيث يمكنكن التعرف على الشروط من خلال التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، مع استثناء من نشأت مع والدها أثناء خدمة المملكة في خارجها. توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف ما لم يُرد إليها اعتبارها. توفر اللياقة الطبية وفق اللائحة الطبية لأداء الخدمة العسكرية. أن لا يقل العمر عن 21 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. تناسب الوزن مع الطول، الحد الأدنى للطول 155سم. ألا تكون المتقدمة موظفةً بأي جهة حكومية. لا يقل مؤهل المتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. حمل المتقدمة بطاقة هوية مُستقلة. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز المقابلة الشخصية. أن تتوافر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تم تحديدها باللائحة التنفيذية.

ويجب العلم أن تقديم وزارة الدفاع يتم عن طريق بوابة التجنيد الموحد وليس عن طريق بوابة أبشر التوظيف التابعة لوزارة الداخلية، فمن يرغب في تقديم وزارة الدفاع 1443، يمكنه ذلك عن طريق اتباع رابط بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid الرسمي المرفق بالمقال.

تقديم وزارة الدفاع القطاعات العسكرية 1443

أوضحت وزارة الدفاع القطاعات العسكرية التي سيتم التعيين عليها للرجال والنساء المنطبق عليهم شروط التقديم في الوظائف المعلنة واجتازوا إجراءات واختبارات القبول والتسجيل، ويمكنكم التعرف على القطاعات من خلال التالي:

القوات المسلحة السعودية – القوات البرية الملكية – القوات الجوية – القوات البحرية – الخدمات الطبية للقوات المسلحة – قوات الدفاع الجوي – قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة 1442

أرفقت الإدارة العامة للقبول والتسجيل على بوابة القبول والتجنيد الموحد مواقع مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة السعودية الإلكترونية، حيث يمكنكم الحصول على الموقع الإلكتروني للمركز التي ترغب به عن طريق النقر على “مواقع مراكز القبول والتجنيد” بالقائمة المتاحة عبر موقع التجنيد وزارة الدفاع.

مواقع المراكز المتاحة (مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الغربية /جدة – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الوسطى / الخرج مقابل البوابة العسكرية رقم ٣ – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية / حفر الباطن – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية الغربية /تبوك – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشرقية / الظهران بالقرب من الدمام – مركز القبول والتجنيد بمنطقة الطائف قيادة منطقة الطائف – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الجنوبية/خميس مشيط – مركز القبول والتجنيد بالرياض – مركز القبول والتجنيد النسائي بالرياض).

بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع السعودية 1442

يجب العلم أنه يتم تقديم وزارة الدفاع السعودية عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد الإلكترونية، وليس عن طريق بوابة أبشر التوظيف الإلكترونية، كما يجب التعرف على بعض الأمور الهامة التي سوف تحتاج إليها أثناء عملية تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442هـ، وذلك بعد زادت الاستفسارات حول ماذا أفعل في حال لم أؤدي اختبارات قياس (التحصيلي – القدرات).

حيث يتطلب التسجيل في القوات المسلحة أو تقديم وزارة الدفاع أن يتم تعبئة خانة نتيجة التحصيلي وخانة نتيجة القدرات، ففي حال كان المتقدم ليس لديه نتيجة اختبار تحصيلي أو قدرات، فيتم كتابة رقم صفر في خانة اختبار قياس التحصيلي، وفي خانة قياس القدرات أيضاً، وبعد انتهاء المتقدم من التسجيل في وزارة الدفاع 1442 والانتهاء أيضاً من طباعة الأوراق، سوف يطلب منك النظام عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد حجز موعداً لمراجعة البيانات ومطابقاتها عن طريق المقابلة الشخصية.

حيث تم تعبئة كافة البيانات والنقر على أيقونة “حفظ”، ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد لأخذ موعداً عن طريق الضغط على أيقونة حجز موعد أسفل الصفحة، ثم تحديد المركز الذي تريد أن تكون المقابلة فيه، ثم تحديد الموعد المناسب لك والنقر على “حفظ”، وبعد ذلك يتم مراجعة المركز بالتاريخ الذي قمت باختياره مع إحضار كافة النماذج التي قمت بطباعتها.

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوزارة الدفاع موعد إغلاق تقديم وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية، حيث من المقرر أن يتم إقفال باب التسجيل في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس القادم بتاريخ 17 رمضان 1442هـ، ويجب العلم أنه سيتم فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ.

وفي حال مواجهة الراغب أو الراغبة في التقديم على وظائف وزارة الدفاع عند التسجيل، فيجب عليه تغيير المتصفح واختيار الوقت المناسب للتقديم (بعيداً عن ضغط الأعداد الكبيرة التي ترغب في التسجيل)، واستخدام اللابتوب أو الكمبيوتر بدلاً من الجوال للتيسير على المتقدم أو المتقدمة، ويمكنكم التقديم على وزارة الدفاع وفق طريقة تقديم وزارة الدفاع الموضحة عن طريق دخول بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid باتباع الرابط الرسمي المرفق.

بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid للقوات المسلحة وزارة الدفاع

بعد تعبئة كافة البيانات بشكل صحيح عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة السعودية، وتم الوصول إلى صفحة حالة الطلب وظهرت رسالة أن حالة الطلب تحت الإجراء، ففي حال القبول ، سيتم إرسال رسالة على الجوال المسجل لدى البوابة لاستكمال باقي البيانات المطلوبة.

ولإظهار رقم الطلب الخاص بك على البوابة، يمكنك ذلك من خلال النقر على “الرئيسية” أعلى الصفحة، وسوف تظهر أمامك البيانات الخاصة بك (الاسم – رقم الهوية – رقم التسجيل)، وستجد رقم الطلب بخانة رقم التسجيل، بإمكانك طباعتها أو الاحتفاظ بها لإحضارها خلال المقابلة الشخصية للمطابقة.

تحديث: كانت قد أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل للقوات المسلحة عن إغلاق باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع العسكرية للتعيين على رتبة رقيب حتى جندي المعلن عنها للمواطنين والمواطنات بالمملكة، ويمكنكم الحصول على رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد من أجل تقديم وزارة الدفاع للجامعيين وفق الموعد الرسمي المحدد من قبل اللجنة، كما الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي المعلنة من خلال موقع ثقفني.

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين لدى وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل والقبول للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1442-1443هـ للحاصلين على شهادة البكالوريوس من المواطنين بالمملكة، ومن المقرر أن يتم فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعيين وفق الموعد التالي:

يبدأ استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2021م.

وسيتم استقبال طلبات تسجيل وزارة الدفاع عبر موقع لجنة قبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع الإلكتروني، ومن يرغب في التعرف على شروط وزارة الدفاع للجامعيين 1443، والحصول على رابط التقديم في وزارة الدفاع للطلاب الجامعيين، ومعرفة تخصصات وزارة الدفاع المطلوبة للعام الدراسي الجاري، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

مدة الدراسة وزارة الدفاع للجامعيين

مدة دورة تأهيل الجامعيين عام دراسي واحد فقط عبارة عن فصليين دراسيين.

ويتم منح الطالب الجامعي المتخرج شهادة تأهيل عسكري بعد انتهاء مدة الدراسة.

ويتم تخريج كافة المتقدمين الجامعيين ممن التحقوا بهذه الدورة بشكل جماعي وفي يوم واحد.

يتم تعيين المتقدم الجامعي وفق ما نص عليه نظام خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب المستحقة لكلٍ منهم وفق الشهادة الجامعية الحاصل عليها ومدة الدراسة.

ويتم تقديم الجامعيين عبر موقع لجنة القبول والتسجيل للجامعيين أو القبول الموحد للقوات المسلحة للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية المعلن عنها رسمياً، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بالوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل للحاصلين على شهادة البكالوريوس للتقديم من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1443هـ.

نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443

تم الإعلان عبر بوابة القوات المسلحة للقول والتسجيل الموحد يوم الأحد بتاريخ السابع والعشرون من شهر فبراير 2022م عن إطلاق نتائج قبول الدفعة الثانية للمقبولين بهذه الفترة من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عبر بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية، وقد أوضحت أن التحصين ضد فيروس كورونا متطلب أساسي للقبول النهائي في وزارة الدفاع ودخول كافة مرافقها.

فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للقوات المسلحة أو نتائج وزارة الدفاع 1443، أو التقديم على الوظائف العسكرية المعلن عنها بشكل رسمي عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، يمكنه ذلك عن طريق تسجيل دخول بوابة القبول الموحد من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط بوابة التجنيد والقبول الموحد (tajnidreg.mod.gov.sa).

ومن المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع عبر بوابة التوظيف أو بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة فور حلول الموعد الموضح عالية، فمن يرغب في التقديم على الوظائف المعلنة، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid المرفق.