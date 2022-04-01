وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة من المرتبة الخامسة حتى السابعة

وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة ، والتي تعلن عن توافر 34 وظيفة شاغرة للتقديم في شهر رمضان المبارك. وذلك بالمرتبات الخامسة والسادسة والسابعة ، وذلك في البلديات التابعة لها. والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية والهندسية والفنية للرجال والنساء. والتقديم يتم من خلال منظومة جدارة . وذلك لخريجي وخريجات الدرجات العلمية لعام 2018 وما بعدها. ويتم الترشيح أولا بالأعلى معدل ومن ثم الأحدث بالتخرج. بالإضافة للحاصل على النقاط الأعلى في المقابلة الشخصية التي ستتم عقب التقديم. ويتطلب للترشيح أختبار القدرة المعرفية . ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم السعودية للحاصلين على شهاداتهم العلمية من خارج المملكة.وسيتم عمل مقابلة شخصية عقب التقديم ومطابقة البيانات خلال المقابلة.

وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة 1443

العديد من الوظائف المقدمة الآن من خلال منطقة المدينة المنورة وهي كالتالي:

وظائف بلدية الحسو : مهندس تخطيط – المرتبة السابعة – رجال – العدد 1

وظائف بلدية السويرقية : مهندس مدني مساعد – المرتبة السابعة – عدد 1 – نساء . مهندس تخطيط مساعد – المرتبة السابعة – عدد 1 – نساء . فني زراعي – المرتبة الخامسة – عدد 1 – رجال. رسام معماري – المرتبة الخامسة – عدد 1 – رجال.

وظائف بلدية العشاش : مهندس تخطيط – المرتبة السابعة – عدد1 – نساء

وظائف بلدية الصلصلة : مراقب إنشاءات – المرتبة الخامسة – عدد1 – رجال . مساح – المرتبة الخامسة – عدد 1 – رجال.

وظائف بلدية المسيجيد والحاقة : مهندس معماري – المرتبة السابعة – العدد 1 – نساء.

وظائف بلدية بدر : مهندس تخطيط المرتبة السابعة عدد 1 – نساء . مهندس مدني – عدد 1 – المرتبة السابعة – نساء. مهندس مساحة – المرتبة السابعة – العدد 1 – نساء . مراقب إنشاءات – المرتبة الخامسة – العدد 1 – رجال . مساح – المرتبة الخامسة – العدد 1 – رجال.

التقديم على وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة عبر جدارة

يتم التقديم على وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال منصة جدارة للتوظيف . وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 4/9/1443 هجريا في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل . ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 24/9/1443 في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل. ويجب التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.ويتم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. واختيار الوظيفة ومن ثم حفظ الطلب.