التقديم على وظائف وزارة الدفاع الجوي لحملة الثانوية فأعلى

أعلنت وزارة الدفاع وبالتحديد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. عن تواجد عدة وظائف شاغرة وبالتحديد 35 وظيفة، وذلك على برامج التعاقد المباشر .وذلك للمساندة في منطقتي مكة المكرمة والرياض. ولا يشترط الخبرة للوظائف المطلوبة ، والتي هي كالتالي. وظائف إدارية، وظائف تقنية، وظائف فنية، وظائف تعليمية ، ووظائف هندسية.ويجب أن تنطبق بعض الشروط على المتقدمين لشغل الوظائف المذكورة، والتي سيتم التقديم للحصول عليها في شهر رمضان المبارك لمدة محددة. وإليكم تفاصيل الوظائف والشروط وطريقة التقديم.

تقديم وظائف وزارة الدفاع الجوي السعودي

يتم التقديم على وظائف وزارة الدفاع الجوي السعودي من خلال وزارة الدفاع . وذلك بدءا من يوم الأحد القادم 2/9/1443 ويستمر التقديم الإلكتروني على الوظائف حتى يوم. الخميس 6/9/1443 فقط وسيغلق باب التقديم الإلكتروني بعدها. وكما ذكرنا يجب أن تنطبق بعض الشروط الأساسية على المتقدمين للوظيفة بحسب كل وظيفة مطلوبة بالوزارة. وسنعرض لكم تفاصيل شروط شغل وظائف وزارة الدفاع الجوي السعودي.

شروط وظائف وزارة الدفاع الجوي السعودي

يجب أن تنطبق بعض الشروط الأساسية على المتقدمين للوظائف المختلفة بوزارة الدفاع الجوي. سواء كانت الوظائف التعليمية أو الهندسية أو الفنية والإدارية أيضا. والشروط الرئيسية كالتالي:

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية

حاصل على المؤهل المطلوب لكل وظيفة مطلوبة

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو قد أرتكب عملا مخلا بالشرف أو الأمانة

يجب أن يكون المتقدم غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والأختبار

اجتياز الكشف الطبي أساسي للقبول

يجب إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات العلمية إذا كانت من الخارج وذلك بصيغة pdf

في حالة إدخال البيانات أو إرفاق المستندات بشكل غير صحيح سيتم رفض الطلب تلقائيا

التقديم على الوظائف المختلفة وعددها خمسة وثلاثون وظيفة. سيكون متاح خلال الفترة المذكورة فقط والتقديم يتم بالشكل الإلكتروني فقط. من خلال رابط وزارة الدفاع للتقديم ويجب التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة بشكل صحيح قبل الضغط على زر التقديم. حتى لايتم حذف الطلب تلقائيا في حالة الخطأ.