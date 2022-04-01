وظائف وزارة الدفاع السعودي الآن للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع السعودي الآن عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء. بالعديد من المدن بالمملكة العربية السعودية .حيث أعلنت عن فتح التجنيد الموحد للقوات المسلحة وفروعها للرجال والنساء. وذلك من خلال الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة. وقد أعلنت عن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها في الفترة الثانية من العام 1443 هجريا. وذلك للالتحاق في الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع من رتبة جندي وحتى رتبة رقيب.وذلك من خلال عدة شروط للالتحاق مختلفة للرجال والنساء، ويتم التقديم على الوظيفة خلال شهر رمضان الكريم .

تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودي

يتم فتح باب التقديم على وظائف القوات المسلحة بوزارة الدفاع السعودي. بدءا من يوم الأحد 9/9/1443 ، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد . ويجب أن تنطبق الشروط التالية بالمتقدمين للوظائف العسكرية من الرجال والنساء. سواء حاصلين على بكالريوس ، أو دبلوم، أو ثانوية عامة وتجارية وصناعية.

شروط القبول للرجال بوظائف وزارة الدفاع

يجب أن تنطبق بعض الشروط الأساسية في الرجال المتقدمين للوظائف المختلفة بوزارة الدفاع والشروط كالتالي:

سعودي الجنسية

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يدان بأي جريمة شرف أو أمانة

ألا يقل عمره عن 18 عام و لايزيد عن السن الخاص بكل وظيفة

أن لا يكون موظف في أي جهة حكومية

حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب لكل وظيفة

أن لايكون متزوجا من غير سعودية

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث لايقل طوله عن 160سم.

أن يكون لائق طبيا

يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات الطبية والجسدية الخاصة بالقبول

شروط القبول للنساء بوظائف وزارة الدفاع

يجب أن تنطبق بعض الشروط من أجل القبول في وظائف وزارة الدفاع بالنسبة للنساء وهي كالتالي: