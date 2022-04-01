وظائف ديوان المظالم للرجال والنساء عبر جدارة

أعلن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف من الدرجات المختلفة بالديوان. وذلك للرجال والنساء ، حيث أوضح الشروط المطلوبة للوظائف والمسمى لكل وظيفة حتي يسهل تعريف الوظيفة والتقديم لها. ويبدأ التقديم في الوظائف خلال شهر رمضان المبارك . ونوضح لكم اليوم من خلال موقعنا ثقفني الوظائف التفصيلية المطلوبة وكيفية التقديم لها والذي سيبدأ خلال يومان فقط ويستمر لمدة ثلاث أيام . ويستمر التقديم لوظائف ديوان المظالم السعودي بالشكل الإلكتروني فقط مع رفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة عبر جدارة.

وظائف ديوان المظالم بالسعودية

أعلن ديوان المظالم السعودي عن فتح باب التقديم لشغل 78 وظيفة مختلفة بالديوان.وذلك في كل من الرياض ، جدة، والدمام. وتقسم الوظائف بالعدد لشغل المراتب المختلفة كالتالي. المرتبة الرابعة مطلوب بها 16 وظيفة. المرتبة السادسة مطلوب بها 61 وظيفة أما المرتبة السابعة فمطلوب بها وظيفة واحدة فقط.

الوظائف المطلوبة بديوان المظالم السعودي

وضع ديوان المظالم المسميات الوظيفية لكافة الوظائف المطلوبة بالمدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية وهي كالتالي.

مهندس مدني مساعد وظيفة واحدة المرتبة السابعة بالرياض

باحث قضايا مساعد – الرياض- العدد المطلوب 18 – المرتبة السادسة

باحث قضايا مساعد – جدة – العدد المطلوب 6 – المرتبة السادسة

باحث قضايا مساعد – الدمام- العدد المطلوب 6 – المرتبة السادسة

باحث شرعي مساعد – الرياض- العدد المطلوب 9 – المرتبة السادسة

باحث قانوني مساعد – الرياض- العدد المطلوب 5 – المرتبة السادسة

باحث قانوني مساعد – الدمام- العدد المطلوب 1 – المرتبة السادسة

كاتب ضبط – الرياض – العدد المطلوب 8 – المرتبة السادسة

كاتب ضبط – جدة- العدد المطلوب 1 – المرتبة السادسة

كاتب ضبط – الدمام- العدد المطلوب 1 – المرتبة السادسة

أمين سر الدائرة – الرياض – العدد المطلوب 3 – المرتبة السادسة

مصحح لغوي- الرياض – العدد المطلوب 3 – المرتبة السادسة

مراقب أمن وسلامة – الرياض – العدد المطلوب 6 – المرتبة الرابعة

مراقب أمن وسلامة – جدة- العدد المطلوب 6 – المرتبة الرابعة

مراقب أمن وسلامة – الدمام- العدد المطلوب 6 – المرتبة الرابعة

التقديم على وظائف ديوان المظالم السعودي

يتم التقديم على وظائف ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، عن طريق منصة جدارة الإلكترونية. ويبدأ التقديم من يوم الأحد القادم 2/9/1443 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.وينتهي يوم الأربعاء 5/9/1443 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.