نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقدم الان التقديم فى وظائف تجمع الرياض الصحى السعودى 1443-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تجمع الرياض الصحة من أحد أهم المنشآت الطبية. والتى تؤدى دور كبير الى المواطنين فى المملكة. وقد أعلن تجمع الرياض الصحى عن توفر العديد من الوظائف الخالية والتخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم. ويعتبر الالتحاق بوظائف تجمع الرياض الصحى من احد اهم الوظائف. التى يبحث عنها الكثير من أبناء المملكة. حيث يقدم التجمع العديد من المزايا الهامة والحوافز لجميع العاملين بة. ونوضح التفاصيل فى الخطوات التالية.

الوظائف المعلن عنها فى تجمع الرياض الصحى

قد أعلن تجمع الرياض الصحى عن أهم الوظائف التى يرغب فى شغلها. وتوفير التخصصات اللازمة خلال هذه الفترة وهي. تخصصات إدارية وتقنية ومالية. وعلى كل من يرغب فى الالتحاق بهذه الوظائف ان يسارع بالتقديم الى التجمع. وبشرط ان يكون حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة المذكورة وكذلك التخصصات الموضحة فى هذا الإعلان وهى كالتالى.

اولا مدير ادارة التخطيط والمخازن.

ثم رئيس قسم التدريب بأجر.

ايضا رئيس قسم التكاليف.

كذلك رئيس قسم التقارير المالية.

ثم اخصائي مالى.

ايضا اخصائى ارتباط وظيفي.

كذلك أمين صندوق.

التخصصات والشهادات العلمية

اولا تخصص العلاقات العامة وادارة الاعمال.

ايضا تخصص الاحصاء والاقتصاد.

ثم تخصص المحاسبة والمالية.

كذلك تخصص علوم الحاسب.

أيضا تخصص تقنية المعلومات.

كذلك تخصص الادارة الصحية.

ثم تخصص صيدلة.

مع تخصص هندسة صناعية.

كذلك تخصص سلاسل الامداد

تجمع الرياض الصحى

من الجدير بالذكر ان تجمع الرياض الصحى عبارة عن مجموعة من المستشفيات منها.

مدينة الملك سعود الطبية.

كذلك مستشفى الملك سلمان.

ثم مستشفى الايمان.

ايضا مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل.

كما تتكون منظومة مراكز الرعاية الصحية من قطاعين حيث يشمل مراكز الربوة. عسير. منفوحة. الملز. المنصورة. عتيقة. غبيرة. المرقب.اليمامة. الخالدية. شبرا.الفوطة. الفيصلية. عليشة. سلطانة. السويدى. البديعة. العريجاء الجنوبي والغربي والأوسط. الزهرة. والعديد من مراكز الرعاية الصحية.

موعد التقديم

يعتبر التقديم على وظائف التجمع الصحي الأول في الرياض متاحة حاليا. لكل الراغبين فى التقدم الى هذه الوظائف. ويجب على الراغبين فى الالتحاق بهذه الوظائف سرعة التقديم. وكذلك احضار جميع الاوراق اللازمة من الشهادات العلمية وخاصة التخصصات المطلوبة. حيث يقدم التجمع العديد من المزايا الهامة للمتقدمين الى الوظائف المعلن عنها. ويعد آخر موعد للتقديم يوم 30 من شهر 8 1443.