شروط وكيفية التقديم فى التجنيد الموحد القوات المسلحة وزارة الدفاع السعودية مختلف القطاعات

يرغب الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية فى الالتحاق بالقوات المسلحة السعودية. وذلك عن طريق التجنيد في مختلف قطاعات القوات المسلحة . ويبحث الكثير من أبناء المملكة عن طريقة التقديم والشروط اللازمة فى المتقدمين وايضا موعد التقديم والتسجيل على هذه الوظائف. وتعتبر وظائف القوات المسلحة السعودية. من أهم الوظائف في المملكة حيث يحصل المواطن على العديد من المميزات والحوافز. وذلك فى حالة الانضمام إلى القوات المسلحة السعودية.ونوضح فى الخطوات التالية أهم التفاصيل فى التقديم على تجنيد القوات المسلحة.

وظائف وزارة الدفاع السعودية

من الجدير بالذكر ان الادارة العامة في وزارة الدفاع السعودية. قد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل لمختلف أبناء الوطن والتقديم فى تجنيد القوات المسلحة بمختلف القطاعات من رتبة جندى وجندى اول وعريف ووكيل رقيب ورقيب. وذلك وفق بعض الشروط والضوابط الضرورية والتى يجب توافرها في الراغبين فى التسجيل فى تجنيد القوات المسلحة. ونوضح التفاصيل فى السطور التالية.

شروط التقديم فى تجنيد القوات المسلحة وزارة الدفاع السعودية

يشترط فى المتقدم ان يكون سعودى الجنسية الاصل والمنشاة.يستثنى من ذلك الشرط من نشأ مع والدية في الخارج أثناء خدمة المملكة.

كما يشترط فى المتقدم ان يكون حسن السير والسلوك وألا يكون صدر ضده أحكام متعلقة بالشرف والامانة.

كذلك يشترط فى المتقدم ألا يقل عمرة عن 17 عام.ا

ايضا يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الشهادات العلمية المناسبة.

ثم يشترط أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه لا يقل الطول عن 160 سم .

كذلك يشترط أن لا يكون المتقدم قد فصل من الخدمة العسكرية.

ايضا الا يكون المتقدم موظف فى اى جهة حكومية.

كما يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات الطبية والاختبارات الفنية والبدنية.

ايضا الا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

خطوات التسجيل فى تجنيد القوات المسلحة

يمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف اتباع الخطوات التالية.

الدخول الى الموقع الرسمى المنصة الوطنية الموحدة.

ثم اختيار بوابة وزارة الدفاع بوابة التجنيد الموحد.

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية والضغط على تسجيل جديد.

ثم ادخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من المتقدم.

إدخال كلمة مرور خاصة بالمتقدم.

ايضا ادخال رمز التحقق المرئى الظاهر على الشاشة.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ملء النموذج الخاص بالوظيفة التي ترغب الالتحاق بها.

موعد التقديم

ابتداء من يوم الاحد الموافق 9-9 1443 الموافق 10 -4-2022.