نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف أمن المنشآت بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
كيفية التسجيل في وظائف امن المنشآت بالمملكة العربية السعودية, ويعتبر أمن المنشآت أحد فروع وزارة الداخلية والمسؤولة عن تأمين المنشآت النفطية والمنشآت الصناعية العاملة بالمملكة العربية السعودية, ويرغب الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن عمل الالتحاق بوظائف أمن المنشآت بالمملكة العربية السعودية.
خطوات التسجيل في وظائف أمن المنشآت بالمملكة العربية السعودية
يمكن لجميع الأشخاص التي تتوافر فيهم الشروط المعلنة أن يقوموا بالتقدم علي هذه الوظائف.
- الدخول علي الموقع الإلكترونية لمنصة أبشر.
- اختيار خدمات الأفراد.
- تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- أختيار الخدمات الإلكترونية, ومنها يتم الضغط علي الوظائف المتاحة.
- الضغط علي وظائف آمن المنشآت.
- قراءة الشروط والأحكام المبينة علي الموقع.
- اختيار درجة الجندية التي ترغب التقدم عليها.
- كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة علي الموقع الخاص بالوظائف في منصة ابشر.
الشروط الموضوع للقبول علي وظائف امن المنشآت بالمملكة العربية السعودية
وضعت وزارة الداخلية السعودية بعضاً من الشروط والأحكام التي تتم علي أساسها قبول الأشخاص في وظائف مجندين في أمن المنشآت, فندق التقدم علي هذه الوظائف لابد من الاطلاع في البداية علي هذه الشروط.
- لابد أن يكون الراغب في الوظيفة سعودي الجنسية, وان يقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية, ويتم استثناء هذا البنك الأشخاص الذين عاشوا مع آبائهم خارج المملكة العربية السعودية ولكن بشرط أن يكون آبائهم يخدموا الوطن في الخارج.
- العمر الذي يتم فيه قبول الأشخاص عز العمر الذي يتراوح بين سبعة عشر عاماً إلي سبع وعشرين عاماً.
- أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك, وأن لا يكون عليه أو كان عليه أي أحكام قضائية تخص الشرف والأمانة.
- لن يتم قبول طلبات الأشخاص الذين قد سبق وأن طردوا من أحدي المعاهد أو الكليات العسكرية.
- الحد الأدنى لقبول المتقدمين بالنسبة للدول هو مائة وسبعين سم, وأن يتناسب الطول مع الوزن.
- لن يتم قبول الأشخاص المتزوجين من نساء غير سعوديات.
- لا يجب أن يكون المتقدم موظفاً في أي من الوظائف الحكومية.
- أن يقدر علي النجاح في امتحانات القبول, وان ينجح أيضاً في المقابلة الشخصية التي سوف تتم توقيعها عليه.
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