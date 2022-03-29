نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ورابط التقديم والمهام الوظيفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توافر فرص عمل لحملة البكالريوسات من الشهادات العليا، ومن خلال موقع ثقفني نستعرض لكم من خلال هذا المقال الوظائف بالتفصيل، والمهام الوظيفية لكل عمل بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوظيفة ورابط التقديم على الوظائف، والجدير بالذكر هنا توضيح ما هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهي ما كانت تعرف قديماً باسم الهيئة العامة للدخل إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 22 رمضان 1442هـ الموافق 4 مايو 2021م بدمجها مع الهيئة العامة للجمارك في اسم واحد وهو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحيث تعمل على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة يتم فيها التركيز على العميل وخدمته وفق أفضل الممارسات إلى جانب العمل على تحقيق أعلى درجات الامتثال والالتزام من قبل المكلفين بالأنظمة واللوائح.

رابط التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

حيث قد أعلنت الهيئة من خلال بوابة التوظيف على الموقع الرسمي عن توافر بعض فرص العمل إلى حملة الشهادات العليا من الحاصلين على درجة البكالريوس والماجستير، مع العلم انه لكي يمكنك الدخول على رابط التقديم يجب عليك أولاً الحصول على حساب في بوابة التوظيف الخاصة بهيئة الزكاة والدخل ومن خلالها يمكنك التقديم بكل سهولة من خلال رابط الوظائف.

الوظائف المتاحة ومتطلباتها والمهام الوظيفية لكل منها:

محلل تطوير العمليات ( Operations Development Lead Analyst).

متطلباتها:

التعليم: بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات أوعلم الكمبيوتر.

الماجستير يفضل في إدارة نظم المعلومات أو يفضل علم الكمبيوتر. الخبرة: أكثر من 4 سنوات من الخبرة.

المهام الوظيفية:

يعمل على تحليل الإجراءات الحالية واقتراح فرص التحسين والتطوير والمساهمة في التشغيل الآلي لها وإتمامها بما يتماشى مع مبادرات الهيئة.

كبير مراقب العقود (Contracts Senior Controller).

متطلباتها:

التعليم: بكالوريوس في إدارة الأعمال.

المجالات ذات الصلة: مجال إدارة العقود. الخبرة: أكثر من 2 سنة من الخبرة.

المهام الوظيفية:

مسئول عن المشاركة في إعداد العقود وأوامر التغيير وطلبات التمديد وتقييم المتعاقدين الدوري و معالجة المشكلات التعاقدية في الوقت المحدد في إطار الجودة والمواصفات المطلوبة والتكلفة المتفق عليها وأرشفة العقود ورفع وثائق العقد والمنافسة للجهات الرقابية.