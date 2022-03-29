شروط وكيفية التقديم فى وظائف وزارة الدفاع الجوى الملكى السعودى 1443- 2022

يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية عن شروط وكيفية التقديم فى وظائف وزارة الدفاع الجوى السعودى. حيث يرغب الكثير من أبناء المملكة في الالتحاق بهذه الوظائف ومن الجدير بالذكر ان وزارة الدفاع الجوى السعودى قد أعلنت عن توفر وظائف عن طريق التعاقد المباشر. حيث تسعى الوزارة الى تعزيز ومساندة بعض مناطق المملكة فى هذا المجال وخاصة منطقة مكة المكرمة والرياض. ونوضح التفاصيل كاملة فى السطور التالية.

وظائف وزارة الدفاع الجوى السعودى

قد اعلنت الوزارة عن رغبتها في استقبال طلبات التقديم من أبناء المملكة على الوظائف المعلن عنها وذلك لسد الحاجة فى هذة الوظائف فى بعض مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة أن موعد استقبال طلبات التقديم سوف يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الثانى من شهر رمضان 1443 الموافق اليوم الثالث من شهر مايو 2022 ويستمر التقديم حتى يوم السادس من شهر رمضان 1443 الموافق السابع من شهر مايو 2022.

شروط التقديم والتسجيل فى وظائف وزارة الدفاع الجوى

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

كذلك يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ايضا الا يكون قد صدر فى حق المتقدم احكام قضائية تتعلق بالشرف والامانة.

ان يتناسب طول المتقدم مع الوزن.

الحصول على الشهادة العلمية المطلوبة.

ايضا اجتياز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية والفحوصات الطبية.

كذلك اجتياز المتقدم اختبارات القدرات.

الايكون قد سبق للمتقدم الالتحاق بوظائف عسكرية أو تم طردة منها.

كيفية التسجيل فى وظائف الدفاع الجوى

يمكن للراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة الدفاع السعودى التسجيل والتقديم من خلال اتباع الخطوات التالية.

اولا الدخول الى موقع وزارة الدفاع الجوى الملكى الرسمى.

ثم تسجيل الدخول وإدخال بيانات المتقدم.

كذلك الانتقال الى الوظائف التي أعلن عنها واختيار الوظيفة المناسبة.

ثم قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

بعد ذلك تعبئة النموذج الخاص بالوظيفة وإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة.

ثم رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

وفى النهاية الضغط على تقديم الطلب ثم متابعة الإعلان عن النتائج وموعد الاختبارات.

وظائف وزارة الدفاع الجوى السعودى