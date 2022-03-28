التقديم في وظائف ديوان المظالم بمنصة جدارة الرقمية 1443

وظائف ديوان المظالم، فقد تم الإعلان اليوم من جانب ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة للتعيين، ويتم التقديم بهذه الوظائف على المرتبة السابعة، وقد وفر الديوان عدد 61 وظيفة خالية للتقديم لجميع الأفراد على المرتبة السادسة وعدد 16 وظيفة خالية للتقديم على المرتبة الرابعة، والعمل الخاص بالوظائف المطلوبة سوف يكون بمقر الديوان والمحاكم التابعة لها في عدد من المدن السعودية مثل مدينة الرياض، وجدة، والدمام، وسوف يوفر ديوان المظالم العمل بالوظائف المطلوبة من خلال التعاقد المباشر مع كل فرد تتطابق به شروط التعيين التي يحددها الديوان، لذا سنوضح لكم تفاصيل التقديم في وظائف ديوان المظالم.

شروط التقديم في وظائف ديوان المظالم

يتم التقديم بالوظائف الخالية لدي ديوان المظالم بعد توافر شروط التقديم وتطابقها مع كل فرد يرغب في التسجيل للوظائف، وقد أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن شروط التقديم التي جاءت على النحو التالي:

المتقدم للوظائف يجب أن يكون سعودي الجنسية فقط.

ألا يقل عمر المتقدم خلال التقديم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم لائقاً صحياً من أجل أداء الخدمة.

يتطلب التقديم أن يكون المتقدم حسن السيرة والأخلاق.

يجب حصول الشخص على المؤهلات المطلوبة لأداء الوظيفة بناءً على التصنيف الوظيفي المحدد في الخدمة المدنية.

يشترط ألا يكون المتقدم للوظائف غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو أن يكون قد حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد عن عام.

وظائف المرتبة السادسة والمرتبة السابعة تشترط في المتقدم اجتياز اختبار قياس للقدرة المعرفية المتعلق بالخدمة المدنية، وسوف يتم بعد ذلك إجراء كافة المقابلات الشخصية لجميع الأفراد المجتازين.

آلية التقديم بوظائف ديوان المظالم

كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم عن الطريقة الخاصة من أجل التقديم على الوظائف الشاغرة لديها، والتي ستكون من خلال الدخول على رابط التقديم التالي: منصة جدارة الرقمية، علماً بأن آخر موعد للتقديم في الوظائف الخالية سوف يكون يوم الأربعاء الذي يوافق يوم 5/9/1443 حتي الساعة 12 ظهراً، وقبل التقديم يجب على جميع الأفراد التعرف على شروط التسجيل الخاصة بكل وظيفة على حدة.