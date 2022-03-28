رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1443 للنساء عبر jobs.sa أبشر للتوظيف

رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1443 للنساء، والذي تم تدشينه من قبل مديرية حرس الحدود والتي تمثلت بإدارة القبول المركزي؛ عن فتحها لبوابة القبول والتسجيل بمديرية حرس الحدود لوظائف شاغرة للنساء فقط، علي أن تكن تلك الوظائف علي رتبة جندي وبحسب البيان الوظيفي فان الوظائف تم أتاحتها لكفة النساء الحاصلان على مؤهل ثانوي أو ما يعادله من هادات اخري، ونوهت مديرية الحرس أن التسجيل أيضاً متاح لحملة المؤهلات العليا، التقديم في وظائف حرس الحدود للسيدات برتبة جندي إلكترونياً من خلال رابط أبشر للتوظيف، ومن خلال تعبئة استمارة التسجيل الإلكتروني واختيار رقم الوظيفة يتم تقديم الطلب وانتظار نتائج القبول.

رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1443

وضحت مديرية حرس الحدود أن التسجيل للوظائف الشاغرة للنساء علي رتبة جندي؛ يتم التسجيل بها الكترونياً عبر منصة ابشر للتوظيف، ونوهت لضرورة الالتزام بمواعيد التسجيل والقبول من خلال بوابة ابشر، بالإضافة إلي ملئ بيانات التسجيل بدقة وإرفاق المستندات اللازمة للتسجيل، ويتم التسجيل ببوابة ابشر للتوظيف من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أولاً تسجيل الدخول من خلال رابط توظيف أبشر.

انقر على أيقونة الوظائف المتاحة.

الضغط على رقم الوظيفة وإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ارفاق المستندات التي تتطلبها الوظيفة المعلنة.

بعد التأكد من صحة البيانات ومراجعتها، انقر فوق “تقديم طلب”.

شروط القبول بوظائف المديرية العامة لحرس الحدود

المديرية العامة لحرس الحدود كشفت عن مجموعة من الشروط والضوابط الهامة، والتي يجب أن يستوفيها الراغبون في التسجيل لشغل وظائف مديرية الحرس، ومن أهمها ما يلي:

شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وألا يكون محكوما عليه بعقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف. الشرط الأساسي هو أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا. أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الأكاديمي المطلوب ومعادلة خريجي الجامعات من خارج المملكة. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار المطلوب، وان تكن المرشحة غير متزوجة من غير سعودي. أن يكون لديك هوية وطنية مستقلة سارية وقت تقديم الطلب. ألا يكون قد سبق تعيينها في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري أو سبق فصلها. التسجيل في الوقت الذي أعلنته المديرية، وملء جميع البيانات المطلوبة وتحميل جميع المستندات الداعمة اللازمة.

أما عن موعد التسجيل والتقديم فقد وضحت المديرية أن التسجيل متاح عبر بوابة ابشر منذ بدء 27 من مارس 2022 ويتم غلق البوابة الإلكترونية، في موعد أقصاة يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، ونوهت مديرية حرس الحدود من ضرورة تسجيل الدخول إلي رابط ابشر تقديم وظائف حرس الحدود وسرعة تسجيل البيانات وتقديم المستندات.