نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” وظائف وزارة الدفاع 1443 رابط التقديم وشروط “القبول الموحد” في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الدفاع 1443، اليوم أعلن عن تقديم وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية أنه. سيتم فتح أبواب التسجيل والتقديم على عدة وظائف خالية للرجال والنساء في الوزارة . وذلك بشروط وسيمات معينة لضمان القبول لتلك الوظائف.

وسوف نقوم بتقديم رابط التقديم وشروط “القبول الموحد” ، وكافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف الجديدة الشاغلة بوزارة الدفاع 1443 السعودية. حيث تم تحديد موعد التقديم في اليوم 1443/09/02هـ رمضان ، الموافق 3 أبريل 2022. وإليكم أهم الشروط وكافة التفاصيل.

وظائف وزارة الدفاع 1443

تم الإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة في السعودية بخمسة وثلاثين وظيفة لكل من الرجال والنساء. وذلك بنظام التعاقد، لكل من حملة شهادات الثانوية العامة والثانوية المتوسطة فيما أعلي من ذلك من المؤهلات الدرسية.

هذا وسوف يكون العمل في عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، ومنها مدينة (الرياض، ومدينة جدة، ومدينة الطائف) وذلك في أكثر من وظيفة، وتخصص مختلف.

وسوف نوضح من خلال متابعتك لمقال اليوم على موقع ثقفني ، ما هي وظائف وزارة الدفاع 1443، وكذلك سوف نرفق لم رابط التقديم وشروط “القبول الموحد”.

حيث تعد وزارة الدفاع من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية ، وهي المسؤولة عن توفير الأمن والحماية للمواطنين السعوديين. ويتم تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443 من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية علي رتبة جندي إلى رتبة رقيب.

علما أن التسجيل يتم عبر الدخول إلي رابط بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع ، وسنناقش جميع شروط التي يجب توافرها في المتقدم على تلك الوظائف من الرجال والنساء الحاصلين على شهادة الثانوية أو أعلي من ذلك.

موعد تقديم وظائف وزارة الدفاع 2022

توظف وزارة الدفاع أفرعًا محددة من القوات المسلحة ، وهي على النحو التالي: القوات البرية الملكية السعودية. قوات الدفاع الجوي الملكي ، والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

كذلك قيادة القوات المشتركة كلها جزء من قوات الدفاع الجوي الملكي. بالإضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية السعودية ، هناك قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

أعلن عن موعد تقديم وزارة الدفاع 1443 التي يبدأ التسجيل والتقديم بها في 3 أبريل 2022 ، الموافق 1443/09/02هـ ، مع توفر 35 وظيفة شاغرة للرجال والنساء. وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/09/06هـ الموافق 2022/04/07م. رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443.

شروط التقديم والقبول في وزارة الدفاع 1443

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون لديك المؤهل المطلوب للوظيفة. أن يكون حسن السيرة والسلوك. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة قانونية أو ارتكابه فعلاً مخلاً بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ألا يكون متقاعدا أو مفصولا من الخدمة لأسباب تأديبية. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار. اجتياز الفحص الطبي. ارفاق الهوية + المؤهل العلمي + معادلة الشهادة العلمية اذا كانت من خارج المملكة الكترونيا (PDF). إذا تم إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح ، فسيتم رفض الطلب تلقائيًا.

بالإضافة إلى هذه المتطلبات ، يجب على المتقدم استيفاء جميع المؤهلات لهذه الوظائف وألا يكون متزوجًا من امرأة غير سعودية للرجال أو غير سعودية للنساء.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو أعلى واجتياز المقابلة الشخصية. وأيضا ان يأتم النجاح في جميع اختبارات اللياقة الطبية المطلوبة ، وكذلك جميع اختبارات القبول ، ولم يسبق له أن شغل منصبًا عسكريًا من قبل.