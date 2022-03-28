نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443 لحملة الثانوية العامة للتسجيل بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية، حيث أعلنت الوزارة ممثلة في قوات الدفاع الجوي بيان وظيفي عبر صفحتها الرسمية بتوير يفيد عن إتاحة، وظائف شاغرة علي بند التعاقد وكشفت وزارة الدفاع عن المؤهل المطلوب للتسجيل، كما وضعت بعض الشروط الأساسية التي يجب الالتزام بها، وتم توافر تلك الوظائف الشاغرة بمدن الرياض، والطائف، وجدة، ويتم التقدم للوظائف من حملة الثانوية العامة والمؤهلات الأعلى من ذلك، واليكم رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية وشروط التسجيل.
رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية
العديد من مواطني المملكة يتابعون جميع الوظائف العسكرية التي تطلقها مؤسسات الدولة، وذلك بهدف الالتحاق بهذه الوظائف التي تتمتع بالكثير من الامتيازات، ومع إعلان وزارة الدفاع عن أتاحه وظائف شاغرة يرغب العديد في معرفة رابط التسجيل والقبول، واليكم خطوات التسجيل بـ وظائف وزارة الدفاع:
- أولاً يجب تسجيل الدخول إلي الرابط الرسمي الذي أطلقته وزارة الدفاع السعودية.
- ثانياً النقر علي الوظائف المتاحة من وزارة الدفاع.
- اختيار الوظيفة المناسبة حسب المؤهل الدراسي المعلن عنه.
- تسجيل بيانات العميل والتأكد من صحتها.
- الموافقة علي الشروط الأحكام.
- ثم النقر علي تبويب تقديم الطلب.
موعد تقديم وزارة الدفاع
تم اليوم طرح 35 وظيفة من قبل وزارة الدفاع وتضمنت الوظائف بند التعاقد والمساندة، وأكدت أن التسجيل سيكون متاح منذ بداية يوم الأحد الموافق مع الثاني من رمضان، والموافق بتاريخ هجري الثالث من أبريل 2022، ودعت كافة المواطنين من ضرورة زيارة الرابط الرسمي المعلن للتسجيل، ونوهت وزارة الدفاع السعودية أن بوابة التسجيل والقبول تيتم غلقها في نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022 والمتوافق مع 6 رمضان 1443.
تعلن #وزارة_الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.https://t.co/de7OO8cIQp pic.twitter.com/qAYpVTvgJe
— وزارة الدفاع
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