وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي بنظام التعاقد المباشر 1443

وظائف قوات الدفاع الجوي، فقد أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ممثلة من جانب قوات الدفاع الجوي الملكي بالسعودية، عن توفير عدد خمس وثلاثون وظيفة خالية لديها، وقد كشفت عن نوعية الوظائف المطلوبة والتي تحتاج إليها، فهناك وظائف هندسية وفنية وإدارية بالإضافة إلى وظائف تعليمية خالية، على أن يتم العمل في الوظائف من خلال برنامج التعاقد المباشر مع وزارة الدفاع، ويستطيع جميع حاملي شهادات الثانوية العامة أو الدبلوم والبكالوريوس التقديم في التخصصات الوظيفية المطلوبة من جانب الوزارة، ويتم العمل بعدد من مدن المملكة مثل مدينة الرياض، وجدة، ومدينة الطائف، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف قوات الدفاع الجوي.

وظائف قوات الدفاع الجوي

وضحت الوزارة المسميات الوظيفية المطلوبة والتي تحتاج إليها، ومن هذه المسميات ما يلي:

مطلوب مهندسين بقسم المحركات والمركبات، قسم الإلكترونيات، قسم صناعي، وقسم الميكانيكا.

مطلوب فنيين بقسم الصيانة والمعدات، قسم إلكترونيات، قسم الميكانيكا.

مطلوب أخصائيين بتخصصات الأمن والسلامة، ولأعمال تخليص المعدات، وبأقسام العقود والتسليح، وبأقسام الترجمة، تحليل البيانات المالية، ومدخلي البيانات، وبأقسام الإعلام والنشر.

مطلوب معلمين لغة انجليزية.

شروط التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الخالية وفق بعض الشروط العامة التي يجب أن تسري على جميع المتقدمين، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب التي تحتاج إليه الوظيفة.

أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد سبق للمتقدم أن حكم عليه بحد شرعي أو أن يكون قد ارتكب عملًا مخلًا بالشرف والأمانة.

يتطلب التقديم أن يكون غير متقاعد أو أن يكون قد تم فصله لأي أسباب تأديبية أخري.

يجب على كل متقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجري له والاختبار الخاص بالوزارة.

يجب اجتياز الكشف الطبي الذي يجري لكل متقدم.

عند التقديم يجب إرفاق صورة من الهوية الوطنية، علاوة على تقديم المؤهلات العلمية مع المعادلة الخاصة بالشهادة العلمية إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة.

رابط التقديم بوظائف قوات الدفاع الجوي

يتم التقديم في الوظائف الخالية بقوات الدفاع الجوي من خلال الدخول على رابط التقديم التالي/ تقديم الوظائف، على أن يبدأ التقديم في الوظائف بداية من يوم الأحد الموافق 2 رمضان 1443.