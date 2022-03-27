نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على حرس الحدود نساء 1443 رابط وشروط التسجيل في منصة ابشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت الإدارة العامة للقبول المركزي في استقبال طلبات التقديم على حرس الحدود نساء 1443 اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ السابع والعشرون من شهر مارس الجاري، وأكدت الإدارة على استقبال طلبات تسجيل المديرية العامة لحرس الحدود عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري وليس عن طريق بوابة حرس الحدود “القبول الإلكتروني”، فمن ترغب الالتحاق في وظائف حرس الحدود النسائية يمكنها ذلك من خلال تسجيل دخول منصة ابشر وظائف التابعة لوزارة الداخلية بعد التحقق من انطباق شروط تقديم حرس الحدود للعنصر النسائي المعلن عنها من جانب إدارة القبول والتسجيل، ويمكن من خلال المقال الحصول على رابط تقديم حرس الحدود 1443 نساء وشروطه.

موعد التقديم على حرس الحدود نساء 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن وجود وظائف عسكرية شاغرة للعنصر النسائي لدى قطاع المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، حيث تستقبل الإدارة طلبات التسجيل من المتقدمات الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى للقبول في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود.

وأكدت على أنه يتم تفضيل المتقدمة الحاصلة على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية، كما أوضحت أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل في الوظائف الشاغرة خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم الأحد بتاريخ 24 شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ 27 مارس 2022م.

وتستمر منصة أبشر للتوظيف في استقبال الطلبات حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 28 شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ 31 مارس 2022م، ويجب على كافة المتقدمات الالتزام بالمواعيد المحددة بالإعلان الوظيفي، حيث لن يتم قبول أي طلب يتم تقديمه بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل في حرس الحدود للنساء 1443.

رابط تقديم حرس الحدود 1443 نساء

أتاحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي رابط تسجيل حرس الحدود نساء في الموعد المحدد عبر منصة ابشر للتوظيف 1443، حيث تختص المنصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية المستفيدة من الخدمة الإلكترونية، كما تقوم البوابة بعرض كافة تفاصيل الوظيفة الشاغرة من حيث الشروط ومواعيد التقديم، كما يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي من خلالها أيضاً، ومن ترغب في الحصول على رابط التسجيل في المديرية العامة لحرس الحدود يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التقديم على حرس الحدود نساء 1443 (jobs.sa).

فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود "جندي" للعنصر النسائي pic.twitter.com/2AY42y8uua — حرس الحدود السعودي (@BG994) فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود "جندي" للعنصر النسائي pic.twitter.com/2AY42y8uua — حرس الحدود السعودي (@BG994) March 24, 2022

شروط وظائف المديرية العامة لحرس الحدود نساء 1443

تم إيضاح الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب تقديم حرس الحدود من جانب إدارة القبول المركزي، حيث يجب أن تكون سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة في خارجها، وتوفر حسن السمعة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، كما يجب الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب.

حيث يجب الحصول كحد أدنى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم تفضيل المتقدمة الحاصلة على مؤهل أعلى، ولا تكون قد سبق لها التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون قد تم إنهاء خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

يجب ألا تكون المتقدمة موظفة بأي قطاع حكومي.

وتوافر هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت تسجيل الطلب، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، واجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول، وفي حال الحصول على شهادة المؤهل الدراسي من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، ويتاح الآن التقديم من خلال منصة ابشر للتوظيف باتباع الرابط الرسمي المرفق عالية.