رابط تقديم حرس الحدود نساء 1443 شروط التسجيل عبر منصة أبشر توظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل عن فتح تقديم حرس الحدود نساء 1443 عبر منصة أبشر توظيف العسكرية خلال الأسبوع الجاري، حيث أوضحت موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في وظائف حرس الحدود 1443 للعنصر النسائي، إلى جانب شروط التقديم على الوظائف العسكرية المعلن عنها لدى القطاع العسكري، وكانت قد أعلنت عن بدء استقبال الطلبات خلال الأسبوع الماضي، ولكن تم حذف الإعلان وإعادته مرة أخرى، فمن ترغب في تقديم حرس الحدود للالتحاق بالوظائف الشاغرة لديها، فيمكن ذلك من خلال اتباع رابط تقديم حرس الحدود أبشر توظيف الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكن الإطلاع على شروط التسجيل في الوظائف أيضاً.

رابط تقديم حرس الحدود نساء 1443

تم الإعلان عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود للعنصر النسائي خلال شهر شعبان الجاري، وذلك لتعيين المقبولات منهن على رتبة جندي بعد الانتهاء من فترة التسجيل ودراسة الطلبات المقدمة من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي.

وأكدت الإدارة على استقبال الطلبات من خلال منصة ابشر للتوظيف العسكري وليس من خلال بوابة القبول الإلكتروني عبر موقع حرس الحدود الإلكتروني، وقد حددت موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود للنساء 1443 ليكون خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ التقديم على حرس الحدود اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 24 شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ 27 مارس 2022م.

تنتهي فترة التسجيل في وظائف حرس الحدود في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 28 شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ 31 مارس 2022م.

وفور حلول الموعد المقرر لبدء عملية التسجيل في الوظائف العسكرية المعلن عنها عبر بوابة أبشر وظائف الإلكترونية، فيمكن التقديم على الوظائف المتاحة من خلال اتباع رابط تقديم حرس الحدود نساء 1443 الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في وظائف حرس الحدود (jobs.sa).

شروط تقديم حرس الحدود 1443 نساء

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي الشروط الواجب توافرها لدى الراغبات في الالتحاق بوظائف المديرية العامة لحرس الحدود 1443، حيث يجب أن يتوافر لدى المتقدمة المؤهل التعليمي أو الدراسي المطلوب، إلى جانب ضرورة توافر شروط التعيين الأخرى التي يمكن إجمالها في النقاط التالية: