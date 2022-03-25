شروط وطريقة التقديم على وظائف حرس الحدود للنساء برتبة جندى 1443 -2022

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الراغبات فى الالتحاق بوظائف حرس الحدود من النساء فى المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل والتقديم فى هذة الوظائف. حيث أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن بدء فتح باب القبول والتسجيل في حرس الحدود للنساء برتبة جندى. وذلك وفق بعض الشروط والضوابط التى وضعتها المديرية العامة كما أن المديرية العامة لحرس الحدود قد اوضحت انه على الراغبات في التقديم والتسجيل سرعة التسجيل في الوقت المحدد من قبل المديرية. ونوضح تفاصيل التقديم والتسجيل وموعد التقديم فى السطور التالية.

وظائف حرس الحدود للنساء 1443-2022

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود أنه يمكن للراغبات في التقديم والتسجيل فى الوظائف المعلن عنها ان تتقدم بالتسجيل عبر موقع ابشر للتوظيف .مع تجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتعبئة الاستمارة الخاصة بالوظائف وكذلك ادخال البيانات بشكل صحيح.

موعد التقديم وظائف حرس الحدود للنساء

أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أن موعد التقديم والتسجيل فى وظائف حرس الحدود للنساء ابتداء.

من يوم الأحد القادم 24-8-1443 الموافق 27-3-2022 الساعة العاشرة صباحا.

يستمر التقديم حتى يوم الخميس 28-8-1443 الموافق 31-3-2022

شروط التقديم فى وظائف حرس الحدود نساء

وضعت المديرية العامة لحرس الحدود بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها فى الراغبات في التسجيل والتقديم على هذه الوظائف وهى كالتالى.

يجب ان تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ. يستثنى من هذا الشرط من نشأت مع والدها فى الخارج أثناء خدمة المملكة.

كما ينبغي أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية سارية المفعول.

كذلك ان تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليها فى أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودى. ا

يضا يشترط ان تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة او ما يعادلها.

ألا يكون قد سبق التعيين فى وظائف عسكرية او وظائف خاضعة للنظام العسكرى.

اجتياز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول والتسجيل.

طريقة التقديم على وظائف حرس الحدود للنساء 1443

يمكن للراغبات في التقديم على الوظائف أن تقوم بالتسجيل إلكترونيا وذلك عبر موقع ابشر للتوظيف وذلك من خلال الخطوات التالية.