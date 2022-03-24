“برقم الهوية job.sang.gov.sa” وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني التي قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عنها لتنطلق في بداية هذا الأسبوع كما أعلنت عن موعد الحد الأقصى لقبول طلبات المتقدمين للحصول على العمل في الوظائف المتاحة بالوزارة بالشؤون الصحية، ونقوم بعرض كافة التفصيلات اللازمة للتسجيل قبل انقضاء الموعد المقرر.

“برقم الهوية job.sang.gov.sa” وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني ومسار توثيق المؤهل

أطلقت وزارة الحرس الوطني الإعلان الإلكتروني على الموقع والصفحة الرسمية للوزارة لطلب 253 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وأعلنت عن شروط التسجيل الإلكتروني، وبدأ البحث عبر مؤشرات البحث في جوجل المملكة العربية السعودية على طريقة وموعد تسجيل وظائف الحرس الوطني وكذلك سلم رواتب المقبولين في وظائف الحرس الوطني السعودي.

موعد التسجيل في وظائف الشؤون الصحية

أعلنت الوزارة أن الأحد الماضي هو موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للعمل في الوظائف العسكرية الخاصة بالشؤون الطبية بالحرس الوطني، ويكون الموعد الأخير لاستقبال الطلبات واستكمال البيانات هو الخميس 24 مارس 2022 – 21 شعبان 1443، وتقوم الوزارة بإغلاق منصة استقبال الطلبات ويتم مراجعة الطلبات والتأكد من البيانات، على أن يتم اختيار الأعداد المطلوبة حسب الأفضلية في المؤهل والخبرة والكفاءة ويتم الإعلان عنها عبر رابط المنصة الإلكترونية.

الوثائق المطلوبة للقبول

يجب أن يكون الراغب في الحصول على الوظيفة مستوف الشروط المقررة في الصفحة الرئيسية.

يتم اختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل الدراسي.

يقوم بالتسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي واستكمال كافة البيانات.

يتم مراجعة البيانات واختيار المقبولين، بشكل مبدئي.

يتوجه المقبولين إلى العنوان المقرر لعمل المقابلة الشخصية في الموعد الذي يتم إرساله للمقابلة.

يجب إحضار الفحص الطبي – المؤهل الدراسي – شهادة حسن السلوك من وزارة الداخلية – الهوية الوطنية.

طريقة تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني