نوفر شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني 1443، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن بدء التقديم في وظائف الحرس الوطني 1443 من الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة من قِبل الوزارة، للإلتحاق بالخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية، يستمر التقديم في وظائف الحرس الوطني لمدة خمسة أيام، لذلك يسعى الكثير من الشباب السعودي في التقديم للإلتحاق بها لما تتمتع من مزايا عديدة منها، الرواتب والعلاوات ذات قيمة عالية وأيضاً التأمين الصحي.

وظائف الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن موعد التقديم في وظائف الحرس الوطني للطلاب حاملي البكالوريوس من الجامعات السعودية وذلك يوم الأحد الموافق 17 من شهر شعبان لعام 1443 هجرياً، وينتهي يوم الخميس 21 من شهر شعبان لعام 1443 هجرياً.

التخصصات المطلوبة في وظائف الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن الوظائف العسكرية المتاحة لحملة البكالوريوس في علم النفس والخدمة الإجتماعية بشرط ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد، بالإضافة إلى شهادة من جهة التعليم موضحاً بها مدة الدراسة وبطاقة التصنيف سارية المفعول.

الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم في تخصص الإتصالات لخريجي كلية الإتصالات، بشرط إرفاق الدورات والخبرات في مجال التخصص المطلوب في الحرس الوطني.

شروط التقديم في الحرس الوطني

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ. أن يكون حُسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون لائق طبياً للخدمة العسكرية. لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. لا يقل طوله عن 160 سم. أن يتناسب طوله مع وزنه، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل وزارة الحرس الوطني. لم يسبق له الإلتحاق بأي وظيفة حكومية، أو التعين في وظيفة تابعة للقطاع العسكري. أن يكون متزوج من سعودية الجنسية. الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية، مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة المطابقة. أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة. إجتياز المقابلة الشخصية وفقاً للمعايير المحددة.

من خلاص موقع ثقفني يمكنكم التسجيل في وظائف الحرس الوطني من خلال رابط التقديم.