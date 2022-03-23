التقديم بوظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1443

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، فقد أعلنت اليوم جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، فقد وفرت وظائف معيدين ومعيدات للعمل داخل الجامعة، من أجل الابتعاث واستكمال الدراسات العليا بخارج أراضي المملكة العربية السُّعُودية من خلال التخصصات التي تم تحديدها من جانب الجامعة، حيث تعمل الجامعة على تأهيلهم من أجل التحاقهم كأعضاء هيئة تدريس للعمل بكليات الجامعة في مدن الرياض وجَدَّة ومدينة الأحساء، على أن يتم التقديم وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم تفاصيل التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن التخصصات الوظيفية التي تحتاج اليها الجامعة للعمل كمعيدين ومعيدات بالجامعة، ومن التخصصات المطلوبة للعمل:

فيزياء، كيمياء، إحصاء، إحصاء حيوي.

تمريض، صحة عامة.

تخصص وبائيات.

طب بشري.

إدارة صحية.

لغة إنجليزية، تقنية معلومات.

تخصص معلوماتية صحية.

تخصص إدارة رعاية صحية.

هندسة أجهزة طيبة.

تخصص علاج النطق والسمع.

علم النفس الإكلينيكي.

شروط التقديم بالوظائف الخالية

يتوفر التقديم بوظائف الجامعة من خلال بعض الشروط التي تم تحدديها للتقديم على النحو التالي لجميع المتقدمين:

سواء كان التقديم للرجال أو النساء يجب ألا يقل التقدير عن جيد بالتخصصات الطبية والتخصصات الصحية والحصول على تقدير جيد جدًا في باقي التخصصات الأخرى. يتم التقديم لحديثي التخرج خلال السنوات الثلاث السابقة. يجب ملء استمارة التقديم بواسطة منصة الجامعة الإلكترونية من خلال اختيار فرص ابتعاث معيدين، ويتم انتظار الرد من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

طريقة التقديم في وظائف جامعة الملك سعود

يتم التقديم في وظائف الجامعة المتاحة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، على أن يقوم كل متقدم بتسجيل طلب إلكتروني بالدخول على الموقع التالي/ تقديم الوظائف، وقد وضحت الجامعة طريقة الاستفسار عن أي خطوات تخص التقديم من خلال الاتصال على رَقَم الهاتف التالي 4292039 011 أو أن يتم التواصل من خلال المراسلة على عنوان البريد الإلكتروني الخاصة بالجامعة التالي [email protected]​​.