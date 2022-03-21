رابط وخطوات التسجيل في وظائف الخطوط السعودية للتموين 1443 والتخصصات المطلوبة

رابط وخطوات التسجيل في وظائف الخطوط السعودية للتموين والتخصصات المطلوبة 1443 والتي تم الإعلان عن التقديم اليها الكترونيا والتسجيل في شركة السعودية للتموين للرجال والنساء وعدد من التخصصات المطلوبة من اجل العمل في فروع الخطوط السعودية للتموين في محافظة جدة وهناك شروط القبول في وظيفة شركة السعودية للتموين يجب استيفائها قبل الشروع في التسجيل الإلكتروني وتمتاز تلك الوظيفة بالراتب المميز والبدلات السنوية للعاملين فيها وأيضا هناك تأمين صحى واجتماعي وراتب الخطوط السعودية للتموين المميز.

التسجيل في وظائف الخطوط السعودية للتموين 1443

يجب تسجيل الدخول الى رابط موقع شركة السعودية للتموين الرسمي.

ثم الدخول على صفحة الوظائف.

وبعد ذلك تحديد الوظيفة المراد التسجيل بها والتي تتناسب مع المؤهل العلمي.

وأيضا يتم الضغط على تفاصيل الوظيفة لمعرفة المتطلبات والشروط.

وفى حالة توافق الشروط يتم الضغط على تقديم الان.

ثم ادخال البريد الالكتروني لمن سبق له التسجيل.

وكذلك يتم انشاء حساب جديد لن لا يملك حساب وذلك عن طريق ادخال البيانات التالية: أولا ارفاق السيرة الذاتية. ثم كتابة الاسم واسم العائلة. وإدخال البريد الالكتروني. وبعد ذلك كتابة كلمة المرور. ثم ادخال تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة. وتحديد خيار اذا كنت موظف ام لا. وتحديد كيفية معرفة موقع الشركة.

ثم الضغط على الشروط وسياسة الخصوية.

وأخيرا الضغط على خيار إنشاء حسابك.

التخصصات المطلوبة في الخطوط السعودية للتموين 2022

أولا تخصصات إدارة مشتريات للعمل في فرع جدة.

ثم تخصص إدارة مراقبة جودة للعمل في محافظة جدة.

كذلك تخصص مشتريات مبتدئ خبرة للعمل في فرع مدينة الرياض.

وأيضا مبتدئ خبرة مشتريات لفرع جده.

ثم تخصص سياحة وضيافة متوسط الخبرة.

كذلك وظيفة ويتر متوسط الخبرة.

كذلك فني صيانة وإصلاح ودعم فني متوسط الخبرة.

موعد تقديم وظائف الخطوط السعودية للتموين 1443

أكدت شركة الخطوط السعودية ان تقديم الوظائف المتاحة عبر الموقع الالكتروني للتوظيف بالشركة سيبدأ التسجيل فى تلك الفرص الوظيفية بداية من يوم الاحد الموافق 20 مارس 2022 حيث سيستمر التسجيل متاح حتى يوم 13 ابريل 2022 وبذلك يتم اغلاق باب التقديم في وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين 1443.