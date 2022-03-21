شروط التقديم والقبول في وظائف الحرس الوطني لحملة البكالوريوس والدبلوم 2022 حيث تم الإعلان عن بدء تلقي طلبات تقديم الحرس الوطني من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للرجال وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية بعدد من مناطق المملكة ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام فقط على وظائف الحرس الوطني التي يطمح الكثير من الشباب السعودي في التقديم بها والقبول والانتساب للقطاع العسكري السعودي والتمتع بالمزايا الاجتماعية والراتب والعلاوات السنوية والتأمين الصحي والاجتماعي للقبولين في الحرس الوطني السعودي 1443.

وظائف الحرس الوطني لحملة البكالوريوس

تم اتاحة التقديم في وظائف الحرس الوطني لحاملي شهادة البكالوريوس من منتسب الجامعات السعودية ليتم التقديم في مده أقصاها خمسة أيام من تاريخ يوم الاحد الموافق 17 – 8 – 1443 هجريا وتنتهي عملية التقديم في يوم الخميس الموافق 21 – 8 – 1443 هجريا.

شروط تقديم الحرس الوطني 2022

التقديم للمواطنين السعوديين فقط من اصل ومنشأ سعودي.

ثم يتم استثناء من نشأ مع والده خارج المملكة وكان والده يعمل في خدمة المملكة بالخارج.

أيضا يجب ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يسبق ادانته بأي حكم شرعي ولم يتم الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ثم يجب ان يكون لائق طبياُ ويتناسب الطول مع الوزن ولا يقل الطول عن 160 سم.

كذلك يجب ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما ولا يتجاوز سن القبول الخاص بالوظيفة.

أيضا يجب ان لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية حاليه او سابقة.

ثم لم يتم تعيينه في احد وظائف القطاع العسكري.

كذلك يجب ان لا يكون متزوج من غير مواطنة سعودية الجنسية.

أيضا في حالة الحصول على الشهادة من خارج المملكة يجب ان يتم معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

بالإضافة الى ارفاق صورة المعادلة مع اصل الشهادة للمطابقة.

أيضا يجب اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

التقديم على موقع وزارة الحرس الوطني الالكتروني.

التخصصات المطلوبة في الحرس الوطني 1443