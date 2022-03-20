نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجنيد الحرس الوطني job sang رابط التقديم في وظائف الوزارة العسكرية 1443 وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تجنيد الحرس الوطني يستقبل اليوم الأحد طلبات التسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني العسكرية المعلن عنها من جانب الوزارة للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة والبكالوريوس والدبلوم بتخصصات محددة، حيث أعلنت لجنة القبول والتسجيل بالوزارة عن البدء في استقبال طلبات التقديم على الحرس الوطني من المواطنين المنطبق عليهم شروط تقديم الحرس الوطني العامة والخاصة بكل وظيفة، فمن يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية المخصصة للرجال، فيمكنه التقديم خلال خمسة أيام بدأت اعتباراً من اليوم الأحد، ومن خلال ثقفني نوفر رابط تقديم الحرس الوطني 1443 وشروطه.

رابط تجنيد الحرس الوطني 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة المعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأكدت على أن هذه الوظائف العسكرية تم تخصيصها فقط للمواطنين السعوديين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك للحاصلين على مؤهل الدبلوم والبكالوريوس.

وأكدت على ضرورة التأكد من انطباق شروط التقديم العامة والشروط الخاصة بكل وظيفة على حدة بناءً على المؤهل الحاصل عليه المتقدم، ووفقاً للموعد المحدد لبدء استقبال طلبات التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443، فمن المقرر أن يستمر استقبال الطلبات على مدار خمسة أيام تبدأ من اليوم، ويمكنكم التعرف على مواعيد تقديم الحرس الوطني من خلال النقاط التالية:

تفتح بوابة القبول والتسجيل باب الالتحاق بالحرس الوطني اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 17 شعبان لعام 1443هـ الموافق لتاريخ 20 مارس 2022م.

ينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 21 شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ 24 مارس الجاري.

رابط التسجيل في الحرس الوطني 1443

يتم التقديم على الوظائف العسكرية بالحرس الوطني رجال عن طريق دخول موقع تجنيد الحرس الوطني الرسمي، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة لبدء التسجيل وتعبئة نموج التقديم المبدئي، ويجب العلم أن التسجيل متاحاً عبر الموقع الرسمي للوزارة وليس عبر منصة أبشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية، فمن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني السعودي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (job.sang.gov.sa).

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) https://twitter.com/sanggovsa/status/1503389579226894336?ref_src=twsrc%5Etfw

شروط تقديم الحرس الوطني 1443

أوضحت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني الشروط الواجب انطباقها على المتقدم، ويجب على كافة المتقدمين التأكد من انطباق كافة الشروط قبل البدء في عملية تسجيل الحرس الوطني تجنيد، ويمكنكم الآن الإطلاع على الشروط العامة للتقديم من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء مع نشأ مع والده خلال فترة خدمته للمملكة في خارجها.

توفر اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

لا يقل عمره عن 18 عام، ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة المناسبة لمؤهلة التعليمي.

لا يقل طوله عن 160 سم، ويجب أن يتناسب مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة الوزارة.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

لا يكون موظفاً بأي قطاع حكومي، ولا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية بنجاح.

حصول المتقدم على المؤهل المطلوب للرتب (ذوي التأهيل الجامعي – كليات التقنية – الحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي).

حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم، إلى جانب إرفاق صورة المعادلة مع الأصل للمطابقة، ويمكن الحصول على رابط تجنيد الحرس الوطني للتقديم من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

شروط تقديم حملة البكالوريوس والدبلوم

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن وجود شروط خاصة لحاملي مؤهل البكالوريوس (علم نفس – خدمة اجتماعية)، حيث اشترطت لجنة القبول والتسجيل ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد، وإصدار مشهد من الجهة التعليمية موضحاً به انتظام الدراسة ومدتها، إلى جانب إحضار بطاقة تصنيف سارية الصلاحية والمفعول.

كما أوضحت أيضاً شروط التقديم الخاصة للمتقدمين حاملي مؤهل الدبلوم، حيث يتاح التقديم للحاصلين على الدبلوم تخصص الاتصالات أو خريجي كلية الاتصالات بشرط إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت، بالإضافة إلى ضرورة توفر الشروط العامة للتقديم الموضحة أعلاه، ويمكن الحصول على رابط تجنيد الحرس الوطني 1443 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.