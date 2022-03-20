وزارة الحرس الوطني تعلن عن فتح باب التجنيد إلكترونياً عبر موقعها job.sang.gov.sa

وزارة الحرس الوطني ، أعلنت على موقعها الإلكتروني بأنه سوف يتم فتح باب التجنيد للراغبين العمل في القطاع العسكري في العديد من التخصصات المتاحة بالوزارة وقبول العديد من المؤهلات للشباب، على أن يتم ذلك إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحرس الوطني والذي سوف يبدأ تلقيه الطلبات اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر شعبان لعام 1443 هجرياً أي العشرون من مارس لعام 2022 ميلادياً لمدة خمسة أيام تنتهي يوم الخميس المقبل الحادي والعشرون من شهر شعبان للعام الحالي، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على أبرز الشروط الواجب توافرها في الشباب الراغبين في العمل في المجال العسكري وفقاً لشروط الوزارة.

شروط الالتحاق في وظائف الحرس الوطني

أوضعت وزارة الحرس الوطني معايير ثابته ومحدده للراغبين في الالتحاق بمجال العمل العسكري والتي يعد من أبرزها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أبوين سعوديين. يشترط أن تكون الإقامة الفعلية داخل المملكة العربية السعودية، ويستثني من ذلك أبناء العاملين في المجال العسكري المقيمين بالخارج. حصول المتقدم على الشهادة الدراسية المطلوبة ( شهادة متوسطة أو شهادة عليا أو ثانوية عامة ). يجب أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية المطلوبة وأن يكون جسمه متناسقاً مع طوله بشرط ألا يقل عن 160 سم. أجتياز الكشف الطبي وحصوله على ما يفيد بأنه لائق في العمل بالمجال العسكري. يشترط في المتقدم أن يكون حسن السير والسلوك ولا يوجد له ثمة تسجيل جنائي. في حالة إذا كان المتقدم متزوج يشترط أن تكون الزوجة تتمتع بالجنسية السعودية، ولا يجوز التقديم في حالة الزواج من أجنبية. أجتياز المقابلة الشخصية مع أحضار الشهادات الدراسية والمستندات المطلوبة وأهمها شهادة حسن السير والسلوك.

طريقة التسجيل في الوظائف

أولاً يجب الدخول على رابط التسجيل الخاص بوزارة الحرس الوطني.

ثم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في الحقل المخصص لها.

الإقرار بصحة البيانات المطلوبة وأتباع الشروط.

مع العلم بأنه سوف يتم إعلان نتائج قبول وظائف الحرس الوطني بعد أجتياز المقابلة الشخصية بنجاح، وفي حالة تخلف المتقدم على موعد المقابلة الشخصية سوف يتم الالتفات عن طلبة ولا يجوز تحديد موعد آخر.