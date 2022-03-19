نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443 شروط التسجيل في موقع الوزارة sang.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443 بعد إعلان وزارة الحرس الوطني السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في الوزارة لشغل بعض الوظائف العسكرية الشاغرة للرجال بتخصصات متنوعة ومؤهلات مختلفة، حيث من المقرر وفقاً للإعلان الرسمي عن موعد فتح باب القبول والتسجيل أن يتم البدء في استقبال الطلبات من الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى مؤسسات الحرس الوطني العسكرية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ السابع عشر من شهر شعبان الجاري، ومن يرغب في الإطلاع على شروط الحرس الوطني 1443، والحصول على رابط تسجيل الحرس الوطني تجنيد الرسمي، يمكنه ذلك من خلال المقال.

رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهل البكالوريوس والدبلوم خلال الأسبوع الجاري، حيث تم تحديد موعد تقديم الحرس الوطني عبر الموقع الرسمي المخصص لاستقبال طلبات التسجيل لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة ليكون خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ التقديم على الحرس الوطني اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم يوم الأحد بتاريخ 17 شعبان لعام 1443هـ الموافق لتاريخ 20 مارس الجاري 2022م.

يستمر التسجيل متاحاً حتى يوم الخميس بتاريخ 21 من شهر شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ 24 مارس الجاري.

وعند حلول الموعد المقرر لاستقبال طلبات التقديم على الحرس الوطني 1443، فسوف يتم استقبال الطلبات عن طريق موقع وزارة الحرس الوطني توظيف، فبعد دخول موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي، قم بتعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم اختيار تاريخ الميلاد، والنقر على مربع التعهد والإقرار بقراءة الشروط وأن كافة البيانات المسجلة صحيحة، ثم النقر على أيقونة تسجيل، ويمكن الحصول على الرابط الرسمي للتقديم من خلال التالي:

رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443 (job.sang.gov.sa).

شروط تقديم الحرس الوطني 1443

تم إيضاح شروط التسجيل في الحرس الوطني الواجب توفرها لدى المتقدم من جانب الوزارة، حيث يجب أن يتوفر لدى المتقدمين الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء من نشأ مع والده أثناء أداء خدمة المملكة في خارجها. ألا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة المتقدم عليها.. توفر اللياقة الطبية. اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية. توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك. ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. ألا يكون محالاً للتقاعد من أي جهة حكومية، وألا يكون موظفاً بأي قطاع حكومي. لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. الطول لا يقل عن 160 سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول وفق معايير الحرس الوطني الصحية المعتمدة لديها. لا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية. الحصول على المؤهل المطلوب للرتب (ذوي التأهيل الجامعي – كليات التقنية – الحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي). سيتم استبعاد أي طلب للتوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المرغوب في الالتحاق بها، أو التقدم على أكثر من وظيفة. معادلة الشهادات الحاصل عليها المتقدمين من خارج المملكة من وزارة التعليم، إلى جانب إرفاق صورة المعادلة مع الأصل للمطابقة.

تعليمات التسجيل في الحرس الوطني 1443

أصدرت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية تعليمات التسجيل لحاملي الشهادة الثانوية والتي تتمثل في التالي: