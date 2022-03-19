نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الحرس الوطني job.sang 1443 الشروط ورابط التسجيل عبر موقع الوزارة للتجنيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم الحرس الوطني job.sang رجال بعد أن تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لشغل بعض الوظائف بمؤسسات الوزارة لحاملي مؤهل الدبلوم والبكالوريوس في بعض التخصصات، حيث أوضحت وزارة الحرس الوطني أنه سيتم فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ السابع عشر من شهر شعبان الجاري، وأكدت على استمرار باب التسجيل مفتوحاً أمام الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة على مدار خمسة أيام، فمن يرغب في التقديم على وظائف الحرس الوطني المعلنة، فيجب عليه أولاً الإطلاع على شروط التسجيل في الحرس الوطني 1443، كما يمكن الحصول على رابط موقع الحرس الوطني تقديم من خلال المقال.

موعد تقديم الحرس الوطني job.sang

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب وزارة الحرس الوطني السعودية عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وجود وظائف شاغرة لمن يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى مؤسساتها وقطاعتها بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث يبدأ موقع الحرس الوطني تجنيد في استقبال طلبات التسجيل خلال الفترة الموضحة بالتالي:

بداية التسجيل: يوم الأحد بتاريخ 17 شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ 20 مارس 2022م.

نهاية التقديم: يوم الخميس بتاريخ 21 شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ 24 مارس 2022م

رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443

يتاح التقديم على وظائف الحرس الوطني جندي 1443 لحاملي البكالوريوس والدبلوم والحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عبر بوابة الحرس الوطني الإلكترونية، فعند حلول الموعد المقرر لفتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية المعلنة، يمكن تعبئة نموذج التقديم الأولي أو المبدئي عن طريق اتباع رابط تقديم الحرس الوطني job.sang المرفق بالتالي:

رابط الحرس الوطني تقديم (job.sang.gov.sa).

شروط تقديم الحرس الوطني 1443

أوضحت وزارة الحرس الوطني الشروط الواجب توافرها في المتقدم على وظائفها العسكرية المعلنة، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء من كانت نشأته مع والده خلال تأديته خدمة للمملكة في خارجها، وألا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة المتقدم عليها، وتوفر اللياقة الطبية، واجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول، وتوفر حسن السيرة والسمعة والسلوك.

ويجب ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، وألا يكون محالاً للتقاعد من أي جهة حكومية، والتزام المتقدم بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم عليها، وسوف يتم استبعاد أي طلب للتوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المرغوب في الالتحاق بها، أو التقدم على أكثر من وظيفة، ولا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية.

أما عن الطول فيجب ألا يقل عن 160 سم وأن يتناسب مع الوزن وفق معايير وزارة الحرس الوطني الصحية المعتمدة لديها، ولا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية، والحصول على المؤهل المطلوب للرتب (ذوي التأهيل الجامعي – كليات التقنية – الحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي)، وفي حال الحصول على شهادة المؤهل من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم، وإرفاق صورة المعادلة مع تقديم الأصل للمطابقة.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 14, 2022

بدء القبول في وظائف الحرس الوطني 1442

وفقاً للموعد المحدد لفتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني ثانوي المعلن عنها عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، فمن المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات تقديم الحرس الوطني job.sang اعتباراً من يوم غدٍ الأحد عبر موقع الحرس الوطني تجنيد الرسمي.

ويجب العلم أن المتقدم يجب أن يكون مُسجلاً في برنامج ساعد للباحثين عن عمل لمن يحمل مؤهل الثانوية العامة فأعلى، وأن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها، وأن يتم إثبات ذلك بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها المسمى الوظيفي وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، إلى جانب إحضار تقريراً من التأمينات يغطي مدة الخبرة كاملةً.

كما يجب معرفة أن التسجيل في الوظائف يتم عن طريق موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي وليس عبر منصة ابشر وظائف العسكرية أو ابشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يمكنكم التقديم من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يجب التنويه أنه من المحتمل أن يكون هناك ضغطاً كبيراً على الموقع، ويستتبع ذلك عدم تحميل الصفحة المخصصة للتقديم بشكل سليم، لذلك يجب التكرار مرة تلو الأخرى حتى يتم الوصول للصفحة التقديم.

تعليمات هامة من وزارة الحرس الوطني

أصدرت وزارة الحرس الوطني بعض التعليمات الهامة لراغبي التقديم في الوظائف المعلنة عبر موقعها الإلكتروني، حيث نوهت أن عملية التسجيل لا تعني قبول طلب المتقدم بشكل نهائي، ولكن يتم خضوع الطلب للمعايير الخاصة بالقبول والمفاضلة.

ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني نهائياً وليس من حق المتقدم الاعتراض عليه، ويجب العلم أن رقم الجوال الخاص بالمتقدم هو الوسيلة المعتمدة من جانب اللجنة للتواصل مع المتقدم عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال الرسائل النصية، وبعد قيام الوزارة بتفعيل رابط التسجيل، فيتاح تعبئة نموذج التسجل المبدئي من خلال رابط تقديم الحرس الوطني job.sang 1443 المرفق.