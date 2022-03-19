نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الوطني تقديم 1443 شروط ورابط التسجيل في الوظائف عبر موقع sang.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط دخول الحرس الوطني تقديم 1443 بعد أن تم الإعلان رسمياً عبر موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني عن موعد البدء في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة بالقطاع ومؤسساته العسكرية ممن تتوافر لديهم شروط شغل الوظائف المعلن عنها، كما أرفقت الوزارة بالإعلان الوظيفي رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني السعودي لحاملي درجتي البكالوريوس والدبلوم، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط موقع الحرس الوطني تجنيد الرسمي، كما نوفر شروط التقديم على وزارة الحرس الوطني ومواعيده.

وزارة الحرس الوطني تقديم 1443 أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الحرس الوطني للتعيين على عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة، وتم تخصيص هذه الوظائف للرجال فقط ممن حصلوا على درجتي البكالوريوس والدبلوم، كما حددت موعد بدء التقديم في الوظائف العسكرية الشاغرة لدى الحرس الوطني 1443، وكذلك موعد إغلاق باب التسجيل والقبول في الوظائف. حيث من المقرر أن تبدأ الوزارة في استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من يوم غدٍ الأحد بتاريخ السابع عشر من شهر شعبان لعام 1443هـ الموافق لتاريخ العشرون من شهر مارس الجاري 2022م، ويستمر موقع الحرس الوطني في استقبال الطلبات على مدار خمسة أيام لينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ الحادي والعشرون من شهر شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر مارس الجاري. ففور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل بعد فتح باب القبول والتجنيد عبر موقع الوزارة الرسمي، فمن المقرر أن يتم تفعيل رابط التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة لكي يتمكن كافة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات الحرس الوطني العسكرية من تعبئة نموذج التقديم المبدئي، فمن يرغب في الحصول على رابط موقع الحرس الوطني تقديم الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي: رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني (job.sang.gov.sa).

شروط التقديم في الحرس الوطني 1443

اشترطت وزارة الحرس الوطني فيمن يرغب التقديم على وظائفها العسكرية المعلن عنها ضرورة توفر عدداً من الشروط المطلوبة للتقديم ، فمن يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى مؤسسات وزارة الحرس الوطني، فيجب عليه أولاً التأكد من تحقق وانطباق الشروط الموضحة بالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده خلال خدمته للمملكة في خارجها.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك.

ألا يكون المتقدم قد حُكم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

توفر اللياقة الطبية لدى المتقدم للخدمة العسكرية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18عاماً، ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة المتقدم عليها وفق مؤهله.

ألا يقل الطول عن 160 سم.

أن يقوم بمعادلة الشهادة الحاصل عليها من خارج المملكة من وزارة التعليم، بالإضافة إلى إرفاق صورة الشهادة أو المؤهل للمطابقة.

لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

ألا يكون موظفاً بأي قطاع أو جهة حكومية، ولا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

حصول المتقدم على المؤهل المطلوب للرتب (ذوي التأهيل الجامعي – كليات التقنية – الحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي).

تعليمات لجنة القبول والتسجيل

أصدرت وزارة الحرس الوطني بعض التعليمات الهامة لراغبي التقديم في الوظائف المعلنة عبر موقعها الإلكتروني، حيث نوهت أن عملية التسجيل لا تعني قبول طلب المتقدم بشكل نهائي، ولكن يتم خضوع الطلب للمعايير الخاصة بالقبول والمفاضلة.

ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني نهائياً وليس من حق المتقدم الاعتراض عليه، ويجب العلم أن رقم الجوال الخاص بالمتقدم هو الوسيلة المعتمدة من جانب اللجنة للتواصل مع المتقدم عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال الرسائل النصية.

بدء القبول في وظائف الحرس الوطني ثانوي 1442

وفقاً للموعد المحدد من جانب الحرس الوطني السعودي لفتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني ثانوي المعلن عنها عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، فمن المقرر أن تبدأ الوزارة في استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

ويجب العلم أن التسجيل في الوظائف يتم عن طريق موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي وليس عبر منصة ابشر توظيف أو ابشر وظائف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يمكنكم التقديم من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يجب التنويه أنه من المحتمل أن يكون هناك ضغطاً كبيراً على الموقع، ويستتبع ذلك عدم تحميل الصفحة المخصصة للتقديم بشكل سليم، لذلك يجب التكرار مرة تلو الأخرى حتى يتم الوصول للصفحة التقديم.