نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الحرس الوطني sang 1443 الشروط والتخصصات للدبلوم والبكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم الحرس الوطني sang 1443 بعد إعلان الوزارة بشكل رسمي عبر موقعها الإلكتروني عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الحرس الوطني للراغبين من الأفراد في الالتحاق بالخدمة بالعسكرية بمختلف المناطق بالمملكة، وقد تم تخصيص هذه الوظائف العسكرية للرجال، وأوضحت أن التسجيل في الحرس الوطني سوف يكون متاحاً على مدار 5 أيام اعتباراً من يوم الأحد المقبل، كما أعلنت عن شروط التقديم على الحرس الوطني لحاملي درجتي الدبلوم والبكالوريوس، ومن خلال المقال يمكن معرفة كافة التفاصيل حول وظائف وزارة الحرس الوطني المعلن عنها من حيث الشروط ومواعيد التسجيل لمن ازدادت استفساراتهم عن متى يفتح تقديم الحرس الوطني تجنيد.

رابط تقديم الحرس الوطني sang 1443

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الحرس الوطني العسكرية للرجال 1443، وذلك للتعيين بعد التأكد من انطباق الشروط واجتياز كافة إجراءات القبول واختباراته بمختلف المناطق بالمملكة، وقد تم تخصيص هذه الوظائف لحملة البكالوريوس والدبلوم، كما أوضحت الوزارة التخصصات المطلوبة للحرس الوطني.

وفي ظل انتظار العديد من الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمؤسسات الحرس الوطني إطلاق رابط التقديم في الوظائف العسكرية المعلنة ومعرفة متى يفتح التقديم على الحرس الوطني 1443، فيجب العلم أن رابط التقديم سيتم تفعيله اعتباراً من يوم الأحد القادم، وسوف يستمر في استقبال طلبات التسجيل لمدة خمسة أيام، حيث يتاح التقديم خلال الفترة الموضحة بالنقاط التالية:

بداية التقديم على الحرس الوطني يوم الأحد بتاريخ السابع عشر من شهر شعبان لعام 1443هـ الموافق لتاريخ العشرون من شهر مارس الجاري 2022م.

نهاية التسجيل يوم يوم الخميس بتاريخ الحادي والعشرون من شهر شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر مارس الجاري.

التخصصات المطلوبة لوظائف الحرس الوطني

أوضحت الوزارة تخصصات الوظائف العسكرية لحاملي مؤهل البكالوريوس وهما ( علم نفس – خدمة اجتماعية)، كما أعلنت عن الوظائف العسكرية لحاملي مؤهل الدبلوم وفق الاحتياج، حيث يتاح التقديم للحاصلين على الدبلوم تخصص الاتصالات أو خريجي كلية الاتصالات، ولكل مؤهل الشروط الخاصة به.

رابط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني 1443

من المقرر فور حلول الموعد المقرر لفتح باب القبول والتسجيل في الحرس الوطني تجنيد 1443 أن يتم تفعيل رابط التسجيل في الوظائف العسكرية عبر موقع وزارة الحرس الوطني التوظيف، حيث يتم تعبئة نموذج التقديم المبدئي من خلال الولوج إلى موقع الوزارة الرسمي، ومن ثم إدخال وتعبئة البيانات المطلوبة، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم الحرس الوطني sang 1443 تجنيد، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق بالتالي:

التسجيل في وظائف الحرس الوطني (job.sang.gov.sa).

شروط الحرس الوطني تقديم 1443

أرفقت وزارة الحرس الوطني شروط التسجيل الواجب انطباقها على المتقدم للالتحاق بالوظيفة العسكرية المناسبة له وفق المؤهل الحاصل عليه ضمن الإعلان الوظيفي عبر موقعها الإلكتروني وعبر الحسابات الرسمية للحرس الوطني على مواقع التواصل المختلفة، حيث أوجبت على راغبي الالتحاق بمؤسساتها العسكرية ضرورة توفر شروط التقديم الموضحة بالتالي: