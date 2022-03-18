نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حرس الحدود للنساء ومتى يفتح التسجيل في حرس الحدود للنساء 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حرس الحدود للنساء 1443 من الموضوعات التي ارتفعت معدلات البحث عنها في المملكة العربية السعودية خاصة بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشئون العسكرية عن توافر أماكن شاغرة للنساء من حملة الثانوية العامة للعمل في المديرية العامة لحرس الحدود برتبة جندي، وذلك سعياً منها إلى القضاء على البطالة تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال توطين أكبر عدد من المواطنات السعوديات في سوق العمل واستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة السعودية، ولضمان قبول الطلب في الوظائف المتاحة يجب على المتقدمات الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية، وفيما يلي سنذكر لكم شروط وطريقة التسجيل في حرس الحدود للنساء 1443.

رابط التسجيل في حرس الحدود للنساء 1443

أكدت وزارة الداخلية السعودية على كافة المتقدمين أن تقديم طلبات القبول تتم فقط من خلال رابط التسجيل في وظائف حرس الحدود 1443 ومن ثم اتباع الخطوات التالية لتمام عملية التقديم:

في البداية قم بفتح رابط التقديم في الوظيفة jobs.sa.

قم بالتسجيل الدخول في منصة أبشر للتوظيف من خلال إدخال بيانات حسابك الشخصي.

بعد ذلك قم بالاطلاع على الوظائف المتاحة ومن ثم الاطلاع الشروط الخاصة بالوظائف، ثم انقر على زر “ استمرار “.

“. ثم قم باختيار الوظيفة التي تناسبك وهي وظيفة “ جندي للنساء “.

“. سيتم الانتقال إلى التبويب الخاص بإدخال البيانات المطلوبة قم بتعبئتها في المكان المخصص لها وهي:(رقم الهوية الوطنية واسم المتقدم الرباعي – تاريخ الميلاد – محل الميلاد – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – اسم الوظيفة المتقدم عليها – المؤهل العلمي – التخصص – تاريخ التخرج).

بعد ذلك قم بإرفاق المستندات المطلوبة وهي (الهوية الوطنية – أصل المؤهل العلمي – شهادات الدورات التدريبية).

ثم قم بتسجيل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

وأخيراً انقر على زر “ تقديم “.

“. سيتم تقديم الطلب بنجاح وسيظهر رقم الطلب احتفظ به لتتمكن من الاستعلام عن طلبك من خلاله.

شروط القبول في المديرية العامة لحرس الحدود

تتمثل شروط التقديم التي أقرتها المديرية العامة لحرس الحدود متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشئون العسكرية في النقاط التالية:

اشترطت المديرية أن يكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون متزوجة من رجل حامل للجنسية السعودية.

يجب على المتقدمة أن تقيم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

بالنسبة للمؤهل العلمي لابد وأت تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عاماً وألا تزيد عن 45 عاماً.

أن يحكم للمتقدمة بحسن السير والسلوك وعدم إدانتها في القضايا التي تخل بالشرف.

يشترط ألا تكون من الموظفين في أي من القطاع العام أو الخاص.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ضرورة اجتياز اختبارات القبول بنجاح.

متى يفتح تقديم حرس الحدود 1443

أكدت المديرية العامة على أنه سيتم فتح باب القبول وتقديم الطلبات ابتداء من يوم السبت 19 مارس 2022 الموافق 16 شعبان 1443 على أن ينتهي التسجيل في يوم الخميس 24 مارس 2022 الموافق 21 شعبان 1443.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة التسجيل في حرس الحدود للنساء 1443، حيثي تناولنا شروط وطريقة التسجيل بالتفصيل، كما تعرفنا على موعد فتح باب القبول عبر موقع منصة أبشر للتوظيف.