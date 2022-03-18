وظائف هندسية وإدارية شاغرة في جامعة كاوست بالمملكة

وظائف هندسية وإدارية شاغرة تم الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية لجامعة كاوست، جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية، وتعد هذه الوظائف فرص مناسبة لكل من يبحث عن عمل في مثل التخصصات والمجالات المطلوبة من الوظائف الهندسية والإدارية، وفق الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف، للعمل بمقر الجامعة الكائن في مركز ثول الواقعة في شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في جامعة كاوست وأهم التفاصيل

أوضحت جامعة كاوست مسميات الوظائف الشاغرة لديها وأهم التفاصيل والشروط الخاصة بها، وهي كالآتي:

وظيفة أخصائي صحة وسلامة.

أخصائي اتصالات أول.

وظيفة مهندس ترجمة أبحاث.

وظيفة قائد عمليات التخطيط.

قائد العلاقات والاشتراكات الاستراتيجية.

تفاصيل وظيفة أخصائي اتصالات أول

أن يكون حاصل بحد أدنى على درجة الماجستير في الصحافة أو الاتصالات.

ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة العملية المتعلقة بالكتابة العلمية والتواصل في الموضوعات العلمية.

أو أن يكون حاصل على درجة الماجستير في العلوم الطبيعية أو الهندسة مع سبع سنوات على الأقل من الاتصالات، أو خبرة عملية في العلاقات العامة.

ويفضل أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية، مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الصحافة وكتابة العلوم.

ويفضل أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية، مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الصحافة وكتابة العلوم. لديه خبرة في العمل الإعلامي أو العلاقات العامة في بيئة أكاديمية.

تفاصيل وظيفة أخصائي الصحة والسلامة

أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل كحد أدنى على درجة البكالوريوس في HSE والهندسة.

أو حاصل على أي مزيج معادل من التدريب والخبرة.

طريقة التقديم على الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة

أوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية كاوست الفترة المتاح من خلال التقديم لشغل تلك الوظائف، والتي تبدأ من يوم الأربعاء بتاريخ 16 من مارس الجاري، وأن التقديم متاح لمن يتوافر لديه كافة الشروط وتفاصيل كل وظيفة من الوظائف المتاحة عبر موقع وظائف جامعة كاوست الإلكتروني، حيث يمكن الدخول عبر الموقع ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بكل مسمى من المسميات الوظيفية المتاحة، ومعرفة موعد غلق باب التقديم على الوظائف، ومتابعة الموقع من فترة لأخرى، لمعرفة كافة لوظائف التي يتم الإعلان عنها.