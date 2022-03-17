شروط التقديم لوظائف وزارة التعليم القطرية للمقيمين

تعلن وزارة التعليم القطري كل فترة عن احتياجها لشغل وظائف عديدة في الكثير من التخصصات في مدارس وزارة التعليم بقطر, كما تتيح وزارة التعليم قبول طلبات التوظيف لكل الأشخاص المتواجدين في دولة قطر, وهناك بعض الشروط والأحكام الخاصة بكل الأشخاص, فهناك بعض الشروط الموضحة للقطرين والأجانب المقيمين المتواجدين بدولة قطر, ويمكن التقدم علي هذه الوظائف عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف القطرية.

شروط قبول طلبات توظيف وزارة التعليم القطري للقطريين

هناك ضوابط وأحكام تم وضعها من وزارة التعليم القطري لقبول طلبات المقدمة من المواطنين القطريين لشغل وظائف وزارة التعليم القطري.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن خمس وأربعين عاماً. أن يكون المتقدم حامل لشهادة البكالوريوس في أحدي التخصصات المطلوب شغلها في مدارس وزارة التعليم القطري من كلية التربية. أن يكون حاصل علي شهادة البكالوريوس في الكليات غير التربية بتقدير عام لا يقل عن جيد. أن يكون حاصل علي شهادة تربوي بعد شهادة البكالوريوس حتي يتم قبول طلب التقدم الخاص به. أن يستطيع التعامل مع الحاسب الآلي. أن يتجاوز اختبار المقابلة الشخصية.

شروط قبول طلبات التوظيف في وزارة التعليم القطري للمقيمين

أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن خمس وأربعين عاماً.

امتلاك المتقدم لسجل شخصي في دولة قطر.

إذا حصل علي شهادة البكالوريوس من دولة قطر فلابد أن لا يقل تقديره عن جيد, ولكن إذا حصل علي شهادة البكالوريوس من دولة أخري غير دولة قطر فلابد أن لا يقل تقديره عن جيد جداً.

إذا كان المتقدم خريج أحدي جامعات دولة قطر فلابد أن يكون لديه خبره لا تقل عن ثلاث سنوات, ولكن إذا كان خريج أحدي جامعات خراج دولة قطر فلابد أن لا تقل الخبرة عن خمس سنوات.

أن يتجاوز المقابلة الشخصية التي ستجري له.

أن يجيد التعامل علي الحاسب الآلي.

التخصصات المطلوبة في وزارة التعليم القطري

تم تحديد مجموعة من التخصصات التي ترغب وزارة التعليم القطري شغلها من قبل حاملي شهادات البكالوريوس.