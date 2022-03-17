وظائف القوات الجوية الملكية فنية وإدارية وهندسية 1443

وظائف القوات الجوية الملكية، فقد أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ممثلة من خلال القوات الجوية الملكية السعودية، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية بحوالي 20 وظيفة خالية، وقد وفرت وزارة الدفاع وظائف فنية وإدارية ووظائف هندسية خالية يمكن التقديم بها لجميع الأفراد، حيث يتم العمل في هذه الوظائف بنظام التعاقد المباشر الخاص بالتشغيل الذاتي، على أن يتم العمل بهذه الوظائف بعدد من المدن السعودية مثل مدينة الرياض، والدمام، ومدينة الطائف، مدينة الخرج، مدينة الظهران، ومدينة خميس مشيط، على أن يتم التقديم وفق بعض الشروط العامة التي يجب أن تسري على جميع المتقدمين للوظائف، وسوف نوضح لكم المسميات الوظيفية المطلوبة في وظائف القوات الجوية الملكية.

وظائف القوات الجوية الملكية

حددت وزارة الدفاع عدد من المسميات الوظيفية التي تحتاج اليها بعدد من التخصصات المختلفة، حيث يمكن التقديم بهذه الوظائف وفق المسميات الآتية:

مطلوب فنيين بعدد من التخصصات مثل (فني أنظمة وقود، فني مراقبة عمل وتوزيع معدات، فني فحص تخصص الأجهزة دون تدميرها، فني جرد، فني عمل بإدارة التموين، فني صيانة خاص بالطائرات العامة، فني صيانة بقسم الذخيرة، فني هم لأنظمة معلومات الصيانة، فني صيانة خاص بأجهزة التضليل والاتصالات والملاحة الجوية، فني صيانة خاص بأدوات الطيران الإلكتروني، فني تسجيل خاص بأهداف رماية).

مطلوب اختصاصي مناهج.

مطلوب مشرف بقسم صيانة الذخائر.

أخصائي تقنية المعلومات.

أخصائي سلامة جوية.

أخصائي عمل بصيانة القذائف الموجهة.

مدرس فني بصيانة الطائرات.

مطلوب أخصائي تدريب.

مدرب ومشغل خاص بالطيران التشبيهي.

أخصائي ذخيرة.

كيفية التقديم بوظائف القوات الجوية الملكية

كشفت وزارة الدفاع عن طريقة التقديم الخاصة بالوظائف المتاحة لديها، حيث يتم التقديم من خلال بوابة التوظيف بمنصة وزارة الدفاع، من خلال الدخول على رابط التقديم التالي: تقديم وظائف القوات الجوية، على أن يتم التقديم في هذه الوظائف بعد التحقق من شروط التقديم بكل وظيفة على حده والتي من أهمها أن يكون كل متقدم من حاملي الجنسية السعودية فقط، ويتم التقديم بالوظائف بشكل إلكتروني فقط بدون الذهاب إلى مقرات عمل الوزارة.