وظائف حرس الحدود للنساء.. القبول والتسجيل 1443

وظائف حرس الحدود للنساء، فقد أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي بواسطة وكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية، عن بداية فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف الخالية لدي المديرية العامة لحرس الحدود، ويتم التقديم بهذه الوظائف للنساء فقط، على أن يتم التقديم من خلال رتبة جندي، وتستطيع كل من تحمل شهادة الثانوية فأعلى التقديم في الوظائف الخالية بالإدارة العامة للقبول المركزي لحرس الحدود، على أن يتم التقديم وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمات، وسوف نوضح لكم شروط التقديم في وظائف حرس الحدود للنساء.

وظائف حرس الحدود للنساء

يتم التقديم في وظائف حرس الحدود للنساء بناءً على توافر بعض الشروط التي تم تحديدها على النحو التالي لجميع المتقدمات، وهي كالتالي:

يشترط أن تكون المتقدمة لوظائف الحرس الوطني حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة ويفضل أن يتم اختيار من لديها مؤهل أعلى.

يشترط للتقديم أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، مع استثناء من نشأت مع الوالد خلال خدمة الدولة بخارج المملكة العربية السعودية.

أن تمتلك المتقدمة سيرة حسنة وسلوك وسمعة جيدة وغير محكوم عليها بأي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن تكون المتقدمة تمتلك هوية وطنية سـارية المفعول خلال التقديم في الوظائف.

يشترط ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين بأي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو أن تكون موظفة بأي جهة حكومية.

يجب ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

يشترط أن تجتاز كل متقدمة جميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.

فيما يخص الشهادات التي يتم إصدارها من خارج المملكة فيجب أن يتم معادلتها من جانب وزارة التعليم على أن تكون مصدقة.

طريقة التقديم في وظائف الحرس

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة من خلا الدخول على الموقع التالي: تقديم الوظائف، ويتم التقديم في الوظائف الخالية بداية من يوم السبت في تمام العاشرة صباحًا الذي يوافق يوم 16/ 8/ 1443، ويستمر التقديم في الوظائف الخالية حتي يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحًا الذي يوافق يوم 21/ 8/ 1443.