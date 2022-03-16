نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة للنساء في المقال التالي
شروط تقدم النساء في وظائف الجنود للحج والعمرة, أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح باب التقدم علي وظيفة مجندات في الحرس المسؤول عن تأمين مناسك الحج والعمرة, وتعتبر وزارة الحج والعمرة من أهم الوزارات داخل المملكة العربية السعودية والتي تعمل علي توفير كل سبل الراحة لكل حجاج وزوار بيت الله الحرام من بداية دخولهم إلى الأراضي السعودية وأثناء تأدية مناسك الحج أو العمرة وحتي خروجه من الأراضي السعودية.
شروط التقدم علي وظائف المجندات في وزارة الحج والعمرة السعودية
وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة من الشروط التي يتم علي أساسها استقبال طلبات التوظيف من قبل النساء لشغل وظيفة مجندة في الوزارة لتأمين الحج والعمرة.
- لابد أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية, ويتم استثناء من هذا البند التي كانت مع والديها خارج البلاد لأداء مهام للحكومة السعودية, كما يحب أن تتمتع المتقدمة بحسن السير والسلوك, وأن لا تكون قد حكم عليها في أحكام خاصة بالشرف والأمانة.
- أقل شهادة يمكن التقدم بها هي شهادة الثانوية العامة, وإذا حصلت علي الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية فلابد من معاملتها من وزارة التعليم السعودي.
- لا يتم قبول من سبق لها التعيين في أي من وظيفة عسكرية.
- في حالة إذا كانت المتقدمة متزوجة فلابد أن يكون زوجها سعودي الجنسية, ولا يتم قبول غير ذلك.
- تناسق الطول مع الوزن لدي المتقدمة.
- سوف يتم توقيع عليها بعض الاختبارات التي يجب أن تتجاوزها, كما يجب أن تتجاوز المقابلة الشخصية.
- لا يجب أن تكون موظفه في أي من الجهات الحكومية.
- في حالة أنها دراسة في أي معهد عسكري وقامت بقطع دراستها فلن يتم قبولها.
المستندات المطلوبة للتقدم علي وظائف مجندات وزارة الحج والعمرة
- أن تأتي المتقدمة بالهوية الوطنية لها, مع صورتين اخرتان من الهوية.
- عدد اربع صور خليفة بيضة مقاس 4*6.
- لابد من إحضار شهادة التعليم التي تملكها, والتي لابد أن لا تقل عن شهادة الثانوية العامة.
- إذا كانت الشهادة من خارج المملكة لابد من إحضار شهادة المعادلة من وزارة التعليم السعودي.
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