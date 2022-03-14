وظائف الهيئة العامة للمقاولين بالمملكة لحملة البكالوريوس 1443

وظائف الهيئة العامة للمقاولين، فقد أعلنت الهيئة العامة للمقاولين بالمملكة العربية السعودية التي تعمل باختصاصات التنظيم والتطوير المرتبط بقطاع المقاولات داخل المملكة العربية السعودية، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عن توفير عدد كبير من الوظائف الخالية بمجال العمل الإداري والهندسي والتي يمكن التقديم بها لجميع المواطنين في المملكة الذين تتوافر بهم شروط التقديم، على أن يتم التقديم في الوظائف لحملة مؤهلات البكالوريوس بعدد من التخصصات التي تحتاج اليها، ويتم العمل داخل مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض، وسوف نعرض عليكم جميع التفاصيل المتعلقة من أجل التقديم في وظائف الهيئة العامة للمقاولين.

وظائف الهيئة العامة للمقاولين

أوضحت الهيئة للمقاولين في دولة المملكة العربية السعودية، بأن الوظائف المطلوبة يمكن التقديم بها وفق الكثير من المسميات التالية، حيث يمكن أن يتم التقديم لهذه الوظائف بواسطة موقع الهيئة مع أهمية توافر الشروط، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

مسؤول عمل عن الأكاديمية.

مسؤول عن التدريب.

مسؤول يعمل على تقييم التدريب.

مطلوب محلل خاص بالتعاقد الإلكتروني.

مسؤول عمل عن المعارض والمؤتمرات.

مطلوب مسؤول خاص عن وسائل الإعلام.

مطلوب مسؤول خبرة عن علاقات الموظفين.

موظف مشتريات.

مسؤول خاص عن عمليات البنية التحتية.

مطلوب مهندس الترخيص.

ويوجد عدد آخر من الفرص الوظيفية التي وفرتها الهيئة والتي يمكن التقديم بها أيضاً من خلال الموقع أيضاً، وقد أكدت الهيئة العامة للمقاولين بالمملكة العربية السعودية، عن حيثيات التقديم في الوظائف الخالية، بأنه سوف يكون متاحًا بواسطة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة، على أن يبدأ التقديم في يوم 13 من شهر مارس 2022.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

أكدت الهيئة بأن التقديم سوف يكون بشكل إلكتروني فقط من خلال الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني التالي: https://sca.sa/ar، ويستطيع جميع المتقدمين تسجيل طلب توظيف من خلال الدخول على الموقع واختيار بوابة التوظيف، وتحديد التخصص الوظيفي المناسب لكل متقدم، مع قيام المتقدم بملء نموذج التوظيف الإلكتروني المطلوب وتسجيل كافة البيانات المطلوبة لدي المنصة، كما يجب أن يتم رفع جميع المستندات المطلوبة للتوظيف من مؤهلات وخبرات سابقة إن تواجد ذلك لكل متقدم.