نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الاتصالات السعودية stc تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة الاتصالات السعودية stc مؤخراً بالإعلان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن توافر عدد من الأماكن الشاغرة في المقر الرئيسي الخاص بها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث بلغت عدد الوظائف الإدارية والهندسية والتقنية الشاغرة ثمان وظائف بشرط أن يكون المتقدمين من أبناء المملكة العربية السعودية حاملين لشهادة البكالوريوس فيما فوق أو ما يعادلها، كما كشفت عن عدد من الشروط العامة التي يجب الالتزام بها للقبول في وظائف شركة الاتصالات السعودية stc وهذا ما سنقوع بعرضه لكم عبر موقع ثقفني كما سنتعرف على التخصصات المطلوبة للتوظيف بجانب شرج طريقة التقديم إلكترونيًا.

وظائف شركة الاتصالات السعودية stc

أعلنت شركة الاتصالات stc عن حاجتها لعدد من الموظفين من ذوي الخبرة في المجالات الإدارية والتقنية والهندسية للعمل في مقر الشركة بمدينة الرياض، مع وجود عدد من المزايا الهامة التي تتمثل في (وجود رواتب تنافسية – بدل سكن – بدل نقل – علاوة أداء سنوية – تأمين طبي للموظف وعائلته).

كما وضحت الشركة التخصصات المطلوبة والتي تتمثل في إدارة الأعمال وإدارة المخاطر، وكذلك التسويق والمحاسبة والقانون بجانب هندسة الاتصالات والإلكترونيات والاتصالات اللاسلكية، وذلك تحت عدد من المسميات الوظيفية والتي تتمثل في الآتي:

كبير أخصائي تصميم البنية التحتية (Senior Infrastructure Design Specialist). كبير مصممي تطبيقات تقنية معلومات الاتصال (Senior ICT Applications Designer). مدير شعبة سياسات وإجراءات المشتريات (Policies & Processes Section Manager). أخصائي تخطيط إدارة المخاطر (ERM Planning Specialist). خبير مكافحة الفساد (Anti-Fraud Expert). مدير مبيعات (Sales Manager). مشرف عقود المشتريات (Procurement Contracts Supervisor). كبير أخصائي تخطيط مالي أول (Financial Planning Professional).

شروط القبول في وظائف stc

يشترط أن يكون المتقدمين من الجنسين من أبناء المملكة العربية السعودية.

كما يجب إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

توفر عدد من المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

طريقة التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية stc

بإمكان كافة المواطنين الراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة من خلال زيارة الموقع الرسمي لشركة stc ومن ثم فتح قائمة الوظائف الشاغرة، ثم اختيار الوظيفة المناسبة ثم الضغط على زر تقدم الآن.

سيتم تحويلك إلى رابط التقديم الرسمي الذي وضعته الشركة عبر موقع لينكدان.

وبذلك نكون قد انهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول وظائف شركة الاتصالات السعودية stc، حيث تعرفنا على التخصصات والمسميات الوظيفية وكذلك شروط القبول وطريقة التقديم إلكترونيًا.