وظائف الهيئة العامة للنقل لحاملي الدبلوم والبكالوريوس 1443

وظائف الهيئة العامة للنقل، حيث أعلنت الهيئة العامة للنقل من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، فقد وضحت الهيئة بأن الوظائف المطلوبة بمجال العمل الإداري والهندسي لتصل عدد الوظائف المطلوبة إلى أكثر من 50 وظيفة خالية يمكن التقديم بها لجميع مواطني الداخل في المملكة العربية السعودية، ويستطيع جميع حملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى التقديم في هذه الوظائف، وسوف يكون مقر العمل بمدينة الرياض، على أن يتم التقديم في أي تخصص وظيفي وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في أي متقدم، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل.

وظائف الهيئة العامة للنقل

وضعت الهيئة العامة للنقل شروط يجب أن تتوافر في أي متقدم للوظائف من حيث المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية التي تخص العمل في الوظيفة، ويتم التقديم على المسميات الوظيفية التالية:

مطلوب مهندس معماري، مهندس مدني، مهندس بحري، مهندس تخطيط، مهندس كيميائي.

مطلوب مديرين بتخصصات عمل مختلفة مثل مدير إدارة الدعم اللوجستي، مدير عام للبيئة والسلامة البحرية، مدير لإدارة البيئة البحرية، مدير لإدارة المنظمات والاتفاقيات، مدير لإدارة النقل المتخصص، مدير لإدارة التوطين وقسم تنمية القدرات، مدير لإدارة قسم المحاسبة المالية، مدير عمل لحقوق المستفيدين، مدير لنشاط جذب الاستثمار، مدير لإدارة اقتصاديات النقل، مدير عمل لقسم التخطيط والشراكات التعاونية، مدير لاستراتيجيات التحقيق بالنقل البري.

مطلوب أخصائيين بعدة تخصصات، أخصائي أول هوية مؤسسية، أخصائي قسم سياسات ولشؤون البحارة، وأخصائي خاص بالأفكار الإبداعية، أخصائي قسم أبحاث الدراسات الاقتصادية.

خبير أبحاث.

مستشار قانوني.

وغيرها من الوظائف المطلوبة والتي يمكن أن يتم التقديم بها وفق توافر شروط كل وظيفة على حده، على أن يتم التقديم فقط لحاملي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم في وظائف النقل

حددت الهيئة العامة للنقل بداية التقديم في الوظائف الخالية بداية من يوم الأربعاء الذي يوافق يوم 1443/08/06 وهو ما يوافق يوم 2022/03/09، على أن يتم التقديم بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على رابط التقديم التالي: موقع الهيئة العامة للنقل، وتسجيل طلب توظيف باختيار الوظيفة وفق كل تخصص حاصل عليه كل متقدم.