جامعة الملك فيصل وظائف عقود | الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم services.kfu.edu.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر ما يتعلق بجامعة الملك فيصل وظائف عقود، حيث زاد البحث في المملكة عن وظائف جامعة الملك فيصل التي تم الإعلان عنها في الساعات القليلة الماضية، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن ماهية تلك الوظائف، وما هي التخصصات المطلوبة، وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة وللتقديم، وكيفية التقديم على تلك الوظائف، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فتابع معنا.

جامعة الملك فيصل

وتعتبر جامعة الملك فيصل أحد أهم الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث إن جامعة الملك فيصل موجودة في المنطقة الشرقية في المملكة في مدينة الهفوف بالأحساء، وقد تم تأسيسها عام 1975 ميلاديا، وتعتبر أحد أشهر الجامعات الحكومية في المملكة.

وقد أعلنت الجامعة عن العديد من الوظائف في العديد من التخصصات المختلفة، وتبدأ المؤهلات المطلوبة من أول الثانوية العامة حتى البكالريوس، والمؤهل المطلوب يختلف حسب كل وظيفة، وعدد الوظائف الشاغرة المطلوبة هي 24 وظيفة بالتحديد، وهي كالتالي:

وظائف جامعة الملك فيصل

محاضر.

مدير.

مراسل.

مخرج.

فني صوت.

فني مونتاج.

مصور تليفزيوني.

متخصص صحة عامة مساعد.

اخصائي تغذية مساعد.

متخصص معلومات صحية.

اخصائي أجهزة طبية.

ممرض.

سكرتير طبي.

مراقب اسكان.

دعم فني.

مطور برامج (مبرمج).

مدخل بيانات.

ناسخ آلة أو كاتب.

امين مستودع.

مدقق حسابات.

محاسب.

اخصائي قبول وتسجيل مساعد.

سكرتير.

مساعد اداري.

وقد تابعنا معكم أيضا طريقة الاستعلام عن دعم ريف 1443، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

وظائف جامعة الملك فيصل بنظام العقود

وتتيح الجامعة للراغبين في التقديم خدمة التقديم بشكل إلكتروني، وهذا في خلال الموعد الخاص بالتقديم، وهو كالآتي:

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

من يوم 8 مارس 2022 حتى يوم 12 مارس 2022.

#جامعة_الملك_فيصل ترفع شكرها وامتنانها لمقام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمناسبة إطلاق #استراتيجية_الابتعاث والتي تُعد امتدادًا لجهود تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن في البحث والابتكار، وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً، بما يتواءم مع #رؤية_2030، واحتياجات سوق العمل المتجددة. pic.twitter.com/NMuCKIDLfe — جامعة الملك فيصل (@KFUniversity) #جامعة_الملك_فيصل ترفع شكرها وامتنانها لمقام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمناسبة إطلاق #استراتيجية_الابتعاث والتي تُعد امتدادًا لجهود تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن في البحث والابتكار، وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً، بما يتواءم مع #رؤية_2030، واحتياجات سوق العمل المتجددة. pic.twitter.com/NMuCKIDLfe — جامعة الملك فيصل (@KFUniversity) March 8, 2022

رابط التقديم على الوظائف والمستندات المطلوبة

ويوجد العديد من الأوراق المطلوبة، وهي كالآتي:

السيرة الذاتية.

نسخة من المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

نسخة من الخبرات الخاصة بالمتقدم.

ويمكنكم التقديم عبر الخطوات التالية: