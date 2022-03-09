وظائف شركة المراعي بالسعودية لحملة البكالوريوس 1443

وظائف شركة المراعي بالسعودية، حيث أعلنت شركة المراعي المتخصصة بمجال تصنيع وتوزيع المواد الغذائية ومنتجات الألبان والمشروبات، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية التي يمكن التقديم بها لجميع المواطنين، وقد وفرت الشركة عدد من الفرص الإدارية الشاغرة التي يمكن أن يتم التقديم بها للرجال، ويستطيع كل من يحمل مؤهل البكالوريوس التقديم بوظائف الشركة بعدد من التخصصات التي تحتاج اليها الشركة، ويتم العمل بفروع الشركة في مدينة جَدَّة، والخرج وفي محايل عسير، على أن يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال موقع الشركة، وسوف نوضح لكم المسميات الوظيفية المطلوبة في شركة المراعي بالسعودية.

وظائف شركة المراعي المطلوبة

حددت الشركة التخصصات الوظيفية التي تحتاج شركة المراعي إليها، ومن هذه التخصصات ما يلي:

مطلوب منسقين نقل بمدينة جَدَّة، على أن يكون من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات الخاصة بإدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية، أو أي مجال عمل ذات صلة.

مطلوب منسقين نقل بمدينة الخرج: بشرط أن يكون المتقدم للوظيفة من الحاصلين علي مؤهل البكالوريوس في تخص إدارة الأعمال أو قسم اللغة الإنجليزية أو بأي مجال ذي عِلاقة.

مطلوب فني محاسبة وسوف يكون مكان العمل بمدينة محايل عسير، بشرط حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في تخصص عمل المحاسبة.

وقد أوضحت شركة المراعي بأن التقديم سيكون إلكترونيا فقط من خلال موقع الشركة الإلكتروني وذلك لكافة الوظائف المعروضة للتوظيف المباشر للمواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السُّعُودية.

آلية التقديم في وظائف المراعي

أعلنت المراعي عبر موقعها الإلكتروني إتاحة التقديم في الوظائف المطلوبة إلكترونيا من خلال الدخول على موقع الشركة من أي حاسوب أو جوال، ولكن قبل التقديم يجب على كل متقدم أن يتعرف إلى الشروط التفصيلية التي تخص كل وظيفة على حِدَةٍ، لمطابقة توافر شروط المؤهلات المطلوبة مع المؤهل الحاصل عليه كل شخص، وسوف يبدأ التقديم بداية من يوم 8 مارس 2022 حتي إعلان الشركة انتهاء موعد التقديم بالوظائف المعروضة، وعند تسجيل طلب التوظيف يجب أن يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية ورفع السيرة الذاتية بشكل صحيح حتي يتم التواصل في حالة القبول من الشركة.