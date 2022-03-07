نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان..وظائف شاغرة في الإمارات براتب يصل إلى 3500 درهم تعرف على الشروط والمؤهلات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم أهم الوظائف شاغرة في الإمارات براتب يصل إلى 3500 درهم، حيث تم الإعلان عن خمسة وظائف متوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوم الإمارات باستقطاب الكثير من الأيدي العاملة من الوطن العربي، ويبحث الكثير من المواطنين المصريين وغيرهم من العاطلين والباحثين عن العمل عن أحدث الوظائف التي يمكن لهم من خلالها تحقيق راتب مجزى، وقد تم طلب عدد من الموظفين من مصر من أجل شغل عدد خمسة وظائف شاغرة، وذلك وفقا لعدد من الشروط والمؤهلات والتي سنتعرف عليها بالتفصيل في سطور هذا المقال، لذلك يجب عليكم قراءة المقال حتى النهاية والتقديم على الوظيفة التي تناسب الخبرة الخاصة بكم.

وظائف شاغرة في الإمارات 2022

نستعرض لكم ما تم الإعلان عنه من وظائف شاغرة في الإمارات اليوم الإثنين الموافق 7 مارس 2022، حيث ذكر موقع فرصتنا المتخصص في الإعلان عن الوظائف خاصة للمواطنين المصريين، بأن يتوفر خمسة وظائف شاغرة يمكن التسجيل بها إلكترونيا، وهي وظيفة مساعد استشاري تدريب، وظيفة طبيب أمراض جلدية، ويجب على المتقدم أن يقوم باستيفاء ومطابقة كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة للعمل في هذه الوظائف، وسنتابع معكم تفاصيل التقديم بالإضافة إلى الشروط والمعايير الضرورية للقبول في هذه الوظائف، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها ويوفرها لكم موقع ثقفني، حتى تكونوا على اطلاع دائم.

وظائف في الامارات للمصريين 2022

أعلنت شركة ايديوتيك لابس، عن حاجتها إلى شغل وظيفة مساعد استشاري تدريب، ويطلب أن يكون المتقدمين حديثي الخبرة بعدد سنين خبرة لا يتجاوز السنتين، ويتاح التقديم لكلا الجنسين الذكور والإناث، واشترطت الشركة بأن يكون مستوى المتقدم في الإنجليزية بمستوى جيد جدا، وأن يكون مستوى المتقدم جيد جدا في استخدام الحاسب الآلي، ومستوى استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس:جيد جدا، ويطلب بأن يكون مؤهل المتقدم مؤهل عال، وفيما يتعلق بعمر المتقدم بأن يتراوح ما بين 23 عام لغاية 40 عام، ويمكن التقديم على الوظيفية مقر التقديم لـ الوظيفة: 15 مايو / الأزبكية / البساتين / التبين / القاهرة، والراتب الأساسي: 2500- 3500 درهم إماراتي.

وظائف دبي اليوم براتب 3500 درهم

أعلنت شركة ميرج للتوظيف عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب أمراض جلدية، وقد طلبت عدد عشرة أشخاص كما أنها لم تشترط الخبرة على المتقدمين للوظيفية، والتسجيل متاح للجنسين من الذكور والإناث، يشترط أن تكون مهارة اللغة الإنجليزية جيد جدا، يشترط استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس جيد جدا، والمؤهل المطلوب مؤهل عالى، وفيما يتعلق بعمر المتقدمين يجب ان يترواح ما بين 28 عام إلى 45 عام، ويمكن التقديم للوظيفية في مقر التقديم للعمل: 15 مايو / الازبكية / البساتين / التبين / القاهرة، وقد وفرت الشركة للموظف سكن ومواصلات وتأمين صحي وتأمين اجتماعي إلى جانب احتساب الوقت الإضافي.

وظيفة مساعد استشاري تدريب

ذكرت شركة ايديوتيك لابس عن حاجنها إلى شغل وظيفة مساعد استشاري تدريب، ويمكن التقديم على الوظفية عبر العنوان التالي، الخانكة / الخصوص / القناطر الخيرية / بنها / القليوبية، وقد أعلنت عن الراتب الأساسي براتب يتراوح ما بين 2500- 3500 درهم إماراتي. وسنتعرف معكم على الشروط المطلوبة.