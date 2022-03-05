وظائف شركة الراجحي للخدمات الإدارية وظائف شاغرة للسعوديين

الإعلان عن مجموعة وظائف شركة الراجحي للخدمات الإدارية عبر موقعها الإلكتروني، والتي تعد واحدة من إحدى شركات مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن وظائف إدارية متاحة لكل من يرغب في العمل من حملة المؤهلات العليا الحاصلين على شهادة البكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك بفروع الشركة في كلا من منطقة الرياض ومنطقة القصيم.

مسميات وظائف شركة الراجحي للخدمات الإدارية

تعد شركة الراجحي للخدمات الإدارية هي أحد شركات مصرف الراجحي، والتي تعد واحدة من أهم قنوات استقطاب المواهب لمصرف الراجحي والشركات الأخرى التابعة له، حيث يحرص الراجحي دائما على تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء وأفراد المجتمع، معتمدة في ذلك على المعرفة المهنية والصدق والنزاهة، وفيما يلي مسميات وظائف الراجحي الجديدة، وهي:

وظيفة مطور جافا (بمنطقة الرياض).

وظيفة مطور تكامل (بمنطقة الرياض).

مطلوب مدير مركز الاتصال (بمنطقة القصيم).

مطلوب مدير عمليات مركز الاتصال (بمنطقة القصيم).

تفاصيل وظيفة مطور جافا وأهم الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة.

على دراية قوية قوية بإطار عمل جافا. مع خبرة مثبتة جيدًا في تطوير التطبيقات ذات الأداء الحرج، تعمل في بيئة إنتاج باستخدام Java / Spring / Spring Boot.

تفاصيل وظيفة مطور تكامل

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات، أو ما المجالات ذات الصلة.

المعرفة التقنية في IBM, DB2 and DATAPWER.

التقديم على وظائف الراجحي للخدمات الإدارية

يمكن لكل من يرغب من المواطنين السعوديين في العمل، الدخول على رابط وظائف شركة الراجحي للخدمات الإدارية، ومن ثم التطلع على العديد من الوظائف الشاغرة الإدارية التي تعلن عنها الشركة عبر الموقع الإلكتروني لها، ومعرفة كافة التفاصيل والشروط المطلوبة حول كل وظيفة من الوظائف المتاحة بشكل تفصيلي، ومن ثم قم بالنقر على أيقونة تقدم للتقدم بطلب الالتحاق بالوظيفة، مع العلم بأن فترة التقديم على الوظائف تبدأ من تاريخ 3 مارس 2022، ويستمر التقديم حتى تاريخ يوم 2 مايو 2022.