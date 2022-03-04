وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي الشروط وطريقة التسجيل

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن عدد من الوظائف الشاغرة لكلا من السعوديين وغير السعوديين، في العديد من المجالات منها الصحية والهندسية والفنية والإدارية، لمن يرغب في التقدم من الجنسين للعمل بفروع مستشفى الملك فيصل داخل المملكة العربية السعودية، موضحة أهم الشروط المطلوبة للتقدم بالطلب للعمل بالوظائف المطلوبة، وفق الشروط الخاص بكل وظيفة من الوظائف المعلن عنها من خلال الموقع الإلكتروني لمستشفى الملك فيصل، وفيما يلي سوف نوضح لكم مسمى كل وظيفة من الوظائف الشاغرة، وأهم الشروط، وكيفية تسجيل طلب للتقدم للوظيفة.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

أوضح مسئولي الإدارة بمستشفى الملك فيصل أهم الشروط المطلوبة للوظائف المتاحة، هي أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة والدبلوم، أو من حملة المؤهلات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس، أو الماجستير والدكتوراه بالنسبة للشروط المطلوبة في عدد من التخصصات، كما أوضحت أن مكان العمل بفروع المستشفى في كلا من مدينة الرياض ومدينة جدة.

مسمى الوظائف المتاحة

مطلوب طبيب متخصص للعمل بقسم العظام للأطفال بمدينة الرياض.

مطلوب أخصائي علاج طبيعي بفروع المستشفى بمدينة الرياض.

وظيفة رئيس قسم السجلات الطبية (مدينة جدة).

وظيفة رئيس سياسات رأس المال البشري (مدينة الرياض).

مطلوب مهندس ميكانيكي أول (مدينة الرياض).

مطلوب صيدلاني (مدينة جدة).

وظيفة مساعد صيانة بمدينة الرياض.

وظيفة سباك أول بفروع مدينة الرياض.

مطلوب محلل أهلية العلاج الطبي بفروع مدينة جدة.

وظيفة مساعد مدير مكافحة العدوى والأوبئة بفروع مدينة جدة.

وظيفة خياط بفروع مدينة الرياض.

التسجيل والتقديم في الوظائف الشاغرة بالمستشفى ومركز الأبحاث

يمكن لمن يرغب في العمل التقديم لشغل تلك الوظائف الشاغرة، من الدخول على الموقع الرسمي لمستشفى الملك فيصل التخصصي للتوظيف، والتطلع على أهم الشروط الخاصة بكل وظيفة من الوظائف الشاغرة، وعلى من ينطبق عليه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، يتقدم بالتسجيل للعمل بالوظيفة المناسبة من خلال الموقع الإلكتروني للمستشفى، وذلك خلال الفترة المحددة للتقديم، فهناك بعض الوظائف المتاحة حتى 18 مارس 2022، وأخرى حتى شهر مايو 2022.