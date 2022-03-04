شروط الحصول على وظائف الحرس الوطني السعودي

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عمر شويل - جدة شروط التقدم علي وظيفية جندي لدي الحرس الوطني السعودي, أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد في الحرس الوطني السعودي بأنه تم فتح باب التقدم علي وظيفية جندي في قوات الحرس الوطني السعودي وفقاً لبعض الشروط والأحكام محددة, ويمكن التقدم علي وظائف الحرس الوطني السعودي من خلال البوابة الإلكترونية للحرس الوطني السعودي أو من خلال الموقع الإلكتروني لكلية الملك خالد.

شروط التقدم علي وظائف مجند في قوات الحرس الوطني السعودي

وضعت وزارة الدفاع السعودي بعضاً من الشروط والأحكام التي لابد أن تتوافر في كل شخص يريد أن يحصل علي شرف الانضمام قوت الحرس الوطني السعودي, وهذه الشروط هي.

أن يكون جنسية المتقدم سعودي, وأن يكون أبويه سعوديين.

أن لا يقل عمر المتقدم عن عشرين عاماً, وأن لا يزيد عن ثلاثين عاماً.

لا يجب أن يكون موظف في القطاع الحكومي.

يجب أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

أن ينجح في اختبارات اللياقة الطبية.

أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة كأقل درجة علمية يمكن أن يتقدم بها.

حصول المتقدم علي دورات تدريبية.

أن يكون الطول والوزن متناسباً معاً, بحيث أن يكون الطول لا يقل عن 165 سم.

خطوات التقدم علي وظائف الحرس الوطني السعودي

تم وضع خطوات بسيطة ويسيره لكل الأشخاص الراغبين في التقدم لشغل وظيفة جندي لدي الحرس الوطني السعودي, فإذا رغبت في التقدم فعليك القيام بالآتي.