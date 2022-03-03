تقديم وظائف الحرم المكي | الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام

تقديم وظائف الحرم المكي، حيث أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، مؤخرًا من الوظائف لديها، حيث يمكن أن يتم التقديم في الوظائف لكل من الرجال والنساء ممن يحملون مؤهل الثانوية العامة فما هو أعلى، على أن يتم التقديم وفق بعض الشروط التي يتطلب أن تتوافر في كل شخص يرغب في التقديم، على أن يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، ويتم إرسال الملف الخاص بالسيرة الذاتية لكل من المتقدم أو المتقدمة من خلال الخطوات الخاصة بتقديم وظائف الحرم المكي التالية.

شروط تقديم وظائف الحرم المكي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في جميع النساء اللاتي ترغب بالتقديم في وظائف الحرم الملكي، والتي من بينها ما يلي:

يشترط أن تكون المتقدمة للوظائف من حاملي للجنسية السعودية دون أي جنسيات أخري مقيمة بالمملكة.

ألا يقل العمر الخاص للمتقدمة عن 20 عامًا خلال التقديم.

أن تتواجد المتقدمة داخل المملكة العربية السعودية على أن تكون متاحة للعمل بأي وقت مطلوب.

يشترط أن يتم احضار كافة المستندات مع الحضور في موعد المقابلة الشخصية المحدد.

يجب أن تكون المتقدمة لائقة طبيًا خلال التقديم بالوظائف.

من شروط التقديم هو أن يكون المؤهل العلمي الخاص بالوظيفة تم الحصول عليه من جانب جامعة حكومية أو أي من الجامعات المعترف بها بالمملكة، وإذا تم الحصول على المؤهل من خارج المملكة فيجب تقديم المعادلة الرسمية الخاصة بالمؤهل من جانب وزارة التعليم.

كيفية التقديم بوظائف الحرم المكي

يتم التقديم بشكل إلكتروني في الوظائف المطلوبة بعد توافق شروط التقديم الخاصة بجميع المتقدمات، وفيما يلي خطوات التقديم: