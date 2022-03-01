وظائف برنامج التأهيل والإحلال في العديد من المجالات للجنسين

وظائف برنامج التأهيل والإحلال التي تم الإعلان عنها، والتي تهدف إلى توطين الوظائف بالمملكة العربية السعودية، تحديد في الهيئة الملكية بكلا من منطقة جبيل ومنطقة ينبع، والتي تعلن عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للجنسين، لكلا من حملة الشهادات الثانوية والدبلوم، وأصحاب المؤهلات العليا وحملة البكالوريوس، لشغل عدد من الوظائف في العديد من التخصصات والمجالات المتنوعة والمختلفة بما تتوافق مع مجال التخصص والدراسة.

وظائف برنامج التأهيل والإحلال

أوضح البرنامج مقر عمل تلك الوظائف الشاغرة، وذلك في عدد من الشركات، في كلا من شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة أفيدرا السعودية العالمية المحدودة، وشركة الطريس السعودية للمقاولات، ووظائف خالية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الجبيل، وعدد من الوظائف أيضا بالشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية أساكو الكائنة في منطقة الجبيل وينبع.

الوظائف المتاحة في برنامج التأهيل والإحلال ومسمياتها

وظيفة أخصائي المساندة الفنية (للجنسين، متاح بها عدد وظيفتين).

وظيفة مشرف إداري في المشروع (لكلا الجنسين).

ووظيفة مشغل حاسب آلي (للجنسين).

وظائف أخصائي جودة للجنسين.

مطلوب إداري أعلى لقاعدة بيانات تطبيقات أوراكل مخصصة للرجال فقد دون باقي الوظائف المعلن عنها.

وظيفة أخصائي دعم الأجهزة (متاحة للرجال فقط).

وظيفة مراقب طرق (متاحة للرجال فقط).

مطلوب فني متعدد المهن (وظيفة للرجال فقط).

التقديم على الوظائف المتاحة

أوضح البرنامج لكل من يرغب في الالتحاق بتلك الوظائف الدخول معرفة شروط وظائف برنامج التأهيل والإحلال، والتقديم عليها، وذلك من خلال الفترة المحددة للتقديم لشغل تلك الوظائف، والتي بدأت من تاريخ نشر الوظائف بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق اليوم الأول من شهر مارس الجاري لعام 2022 وحتى يوم 11 مارس 2022.

تفاصيل وظيفة مراقب طرق