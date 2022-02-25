نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن وظائف مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي يتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، حيث أعلن مجلس الضمان السعودي يوم الأثنين الماضي عبر الموقع الرسمي الخاص به عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن توافر ثلاث وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس، وقد جاء الإعلان متضمناً المسميات الوظيفية المتاحة في المجلس بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات الخاصة بكل وظيفة على حدى، كما قام بإرفاق رابط التقديم على وظائف مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي وهذه ما سنتناوله في حيثيات هذا المقال بالتفصيل.

وظائف مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي 2022

قام مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي بإتاحة الفرصة أمام المواطنين السعوديين من كلا الجنسين للالتحاق بعدد من الوظائف الإدارية والتي يجب توافر عدد من المتطلبات للالتحاق بها بجانب الشروط العامة، والتي تتمثل في:

1- وظيفة مسؤول أول خدمات العمليات

وتتمثل المتطلبات في:

يجب حصول المتقدم/ة على شهادة البكالوريوس أو ما يعالها في تخصص الموارد البشرية أو إدارة الأعمال.

كما يشترط على المتقدم امتلاك خبرة لا تقل عن ست سنوات في مجال الأعمال الإدارية الخاصة بالموظفين ومجالات التأمين.

2- وظيفة مسؤول اول إدارة المواهب

وتتمثل المتطلبات في:

يشترط حصول المتقدمين من الرجال أو النساء على شهادة البكالوريوس من المملكة العربة السعودية أو ما يعادلها.

بالإضافة إلى ضرورة وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تطوير وتدريب مواهب الموظفين.

3- وظيفة محلل اول تخطيط رأس المال البشري

وتتمثل متطلبات هذه الوظيفة في:

امتلاك شهادة بكالوريوس في مجال الموارد الشرية ، إدارة الأعمال.

مع وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التطوير التنظيمي أو تخطيط القوى العاملة.

الشروط العامة للالتحاق بالوظائف الشاغرة

قام المجلس بوضع بعض الشروط العامة اللازم توافرها في المتقدمين بجانب المتطلبات الخاصة بكل وظيفة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.

من الضروري أن يكون من المقيمين في داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط حصول المتقدم/ة على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها من الشهادات.

يجب إجادة اللغة الإنجليزية في التحدث أو الكتابة معاً.

ضرورة وجود ما يثبت حصوله على الشهادات المهنية أو الاحترافية.

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طريقة التقديم في وظائف مجلس الضمان السعودي 1443

في البداية قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف.

بعد ذلك قم بتحديد الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها.

سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال البيانات المطلوبة قم بتعبئة البيانات في الحقول المخصصة لها والتي تتمثل في اسم المتقدم وتاريخ الميلاد والعمر والحالة الاجتماعية ورقم الهوية وغيرها من البيانات.

ولا تنسى رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأخيراً اضغط على زر “إرسال“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلمات حول شروط وطريقة التسجيل في وظائف مجلس الضمان السعودي 2022.